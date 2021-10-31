https://ria.ru/20211031/khurgada-1757079504.html
Роспотребнадзор готов оказать поддержку россиянам, пострадавшим в Хургаде
Роспотребнадзор готов оказать поддержку россиянам, пострадавшим в Хургаде - РИА Новости, 31.10.2021
Роспотребнадзор готов оказать поддержку россиянам, пострадавшим в Хургаде
Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле Египта, в подаче претензий и коллективных исков, сообщила... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T12:28
2021-10-31T12:28
2021-10-31T16:58
египет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле Египта, в подаче претензий и коллективных исков, сообщила пресс-служба ведомства.Направить обращение потребители могут через форму обращений на сайте Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм
12:28 31.10.2021 (обновлено: 16:58 31.10.2021)
Роспотребнадзор готов оказать поддержку россиянам, пострадавшим в Хургаде
Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку туристам, пострадавшим в Хургаде