https://ria.ru/20211031/khurgada-1757079504.html

Роспотребнадзор готов оказать поддержку россиянам, пострадавшим в Хургаде

Роспотребнадзор готов оказать поддержку россиянам, пострадавшим в Хургаде - РИА Новости, 31.10.2021

Роспотребнадзор готов оказать поддержку россиянам, пострадавшим в Хургаде

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле Египта, в подаче претензий и коллективных исков, сообщила... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T12:28

2021-10-31T12:28

2021-10-31T16:58

египет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле Египта, в подаче претензий и коллективных исков, сообщила пресс-служба ведомства.Направить обращение потребители могут через форму обращений на сайте Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211031/khurgada-1757078312.html

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм