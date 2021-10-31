https://ria.ru/20211031/khurgada-1757078312.html

Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срок

Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срок - РИА Новости, 31.10.2021

Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срок

Отель AMC Royal в Хургаде, 40 российских постояльцев которого отравились, закрыт решением минтуризма Египта на неопределенный срок, пока не будет удовлетворять... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T12:12

2021-10-31T12:12

2021-10-31T16:57

хургада

россия

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

туризм

новости - туризм

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КАИР, 31 окт – РИА Новости. Отель AMC Royal в Хургаде, 40 российских постояльцев которого отравились, закрыт решением минтуризма Египта на неопределенный срок, пока не будет удовлетворять всем критериям работы, сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.По словам аль-Асы, во всех отелях Египта строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, проводятся регулярные проверки. "Но случаются и человеческие ошибки, это произошло и в Хургаде", — сказал чиновник, добавив, что отель закрыт "до тех пор, пока он не будет удовлетворять всем критериям"."Отель будет закрыт, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям, точного срока нет. Оценивать эти параметры будут совместно минтуризма и минздрав", — подчеркнул чиновник.Он отметил, что отель должен соответствовать строгим правилам работы кухни, гигиены, поведения сотрудников, в случае их нарушения немедленно принимаются санкции.В посольстве России в Каире ранее сообщили РИА Новости, что врачи планируют выписать госпитализированных в египетской Хургаде отравившихся туристов в воскресенье, речь идет о 40 туристах. В дипмиссии отметили, что речь идет о легких пищевых отравлениях.Ранее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель AMC Royal, в котором произошло массовое отравление российских туристов.

https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757072768.html

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хургада, россия, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм