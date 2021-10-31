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Религия
https://ria.ru/20211031/khellouin-1756925385.html
В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"
В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти" - РИА Новости, 31.10.2021
В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"
В ночь с 31 октября на 1 ноября в ряде стран отмечают Хэллоуин, исторически религиозный католический праздник, который приобрел в массовой культуре... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T00:01
2021-10-31T02:17
религия
юрий каннер
религиозные праздники
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В ночь с 31 октября на 1 ноября в ряде стран отмечают Хэллоуин, исторически религиозный католический праздник, который приобрел в массовой культуре противоположное значение.Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve) - также известен как навечерие или канун Дня всех святых. День всех Святых отмечается в Римско-католической церкви 1 ноября. Как отмечал в разговоре с РИА Новости генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, первоначально в народной традиции Хэллоуин отражал идею торжества святости над злом: перед Днем всех святых нечисть должна обратиться в бегство. Именно поэтому, поясняет священник, были распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается, а люди, наряжаясь в костюмы персонажей зла, праздновали торжество Бога и святости над этими силами."Однако позже в англо-саксонской традиции возникло светское, коммерческое воплощение праздника. Теперь он сводится к упоению уродством, злобой, нечистотой - и христианский дух из него ушел", - подчеркивает Горбунов и советует верующим католикам не участвовать в такой версии праздника, однако допускает празднование, если оно проходит в изначальной, христианской традиции.В любом виде не празднуют Хэллоуин в еврейских общинах разных стран мира, рассказал РИА Новости президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. "В еврейских кварталах по всему миру, где живут ортодоксальные евреи, нет никакого Хэллоуина. Вообще в еврейской традиции не принято отмечать праздники других религий и светские торжества - тот же светский Новый год. На мой взгляд, соблюдающие любую религиозную традицию люди любых конфессий не празднуют Хэллоуин, потому что он не имеет отношения к вере (в Бога – ред.)", - сказал Каннер.Как ранее рассказал РИА Новости религиовед Роман Силанитьев, в празднике Хэллоуин есть элементы язычества и сатанизма, "поэтому ничего хорошего в этом нет". Он разъяснил, что в таких праздниках – карнавалах, как в игре, происходит стирание границ и "всякая нечисть становится менее страшной". В результате, по мнению ученого, в игру превращается то, что ей не является, и предупреждает, что "от игры до смертоубийства зачастую дистанция небольшая"."Есть вещи, с которыми лучше не шутить. Особенно, когда всякой нечисти и так хватает: в школах и вузах людей расстреливают те, кто объявляет себя "богами" - поклонники сатаны регулярно убивают людей. Хэллоуин - это все равно что в фашистов поиграть – явления того же порядка", - подчеркнул Силантьев.В свою очередь, известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) ранее отметил в беседе с РИА Новости, что Хэллоуин это антихристианский "праздник", и предостерег от участия в нем, особенно детей, потому что "они восприимчивы, и если родители не демонстрируют негативного отношения к такой среде, дети привыкают".
https://ria.ru/20211029/naryady-1756786811.html
https://ria.ru/20201030/khellouin-1582163708.html
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юрий каннер, религиозные праздники
00:01 31.10.2021 (обновлено: 02:17 31.10.2021)
 

В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки во время празднования Хэллоуина в парке "Остров мечты" в Москве
Девушки во время празднования Хэллоуина в парке Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В ночь с 31 октября на 1 ноября в ряде стран отмечают Хэллоуин, исторически религиозный католический праздник, который приобрел в массовой культуре противоположное значение.
Хэллоуин (от англ. All Hallows Eve) - также известен как навечерие или канун Дня всех святых. День всех Святых отмечается в Римско-католической церкви 1 ноября. Как отмечал в разговоре с РИА Новости генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, первоначально в народной традиции Хэллоуин отражал идею торжества святости над злом: перед Днем всех святых нечисть должна обратиться в бегство. Именно поэтому, поясняет священник, были распространены фестивали и ритуалы, где нечистая сила высмеивается, а люди, наряжаясь в костюмы персонажей зла, праздновали торжество Бога и святости над этими силами.
"Однако позже в англо-саксонской традиции возникло светское, коммерческое воплощение праздника. Теперь он сводится к упоению уродством, злобой, нечистотой - и христианский дух из него ушел", - подчеркивает Горбунов и советует верующим католикам не участвовать в такой версии праздника, однако допускает празднование, если оно проходит в изначальной, христианской традиции.
В любом виде не празднуют Хэллоуин в еврейских общинах разных стран мира, рассказал РИА Новости президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. "В еврейских кварталах по всему миру, где живут ортодоксальные евреи, нет никакого Хэллоуина. Вообще в еврейской традиции не принято отмечать праздники других религий и светские торжества - тот же светский Новый год. На мой взгляд, соблюдающие любую религиозную традицию люди любых конфессий не празднуют Хэллоуин, потому что он не имеет отношения к вере (в Бога – ред.)", - сказал Каннер.
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Как ранее рассказал РИА Новости религиовед Роман Силанитьев, в празднике Хэллоуин есть элементы язычества и сатанизма, "поэтому ничего хорошего в этом нет". Он разъяснил, что в таких праздниках – карнавалах, как в игре, происходит стирание границ и "всякая нечисть становится менее страшной". В результате, по мнению ученого, в игру превращается то, что ей не является, и предупреждает, что "от игры до смертоубийства зачастую дистанция небольшая".
"Есть вещи, с которыми лучше не шутить. Особенно, когда всякой нечисти и так хватает: в школах и вузах людей расстреливают те, кто объявляет себя "богами" - поклонники сатаны регулярно убивают людей. Хэллоуин - это все равно что в фашистов поиграть – явления того же порядка", - подчеркнул Силантьев.
В свою очередь, известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) ранее отметил в беседе с РИА Новости, что Хэллоуин это антихристианский "праздник", и предостерег от участия в нем, особенно детей, потому что "они восприимчивы, и если родители не демонстрируют негативного отношения к такой среде, дети привыкают".
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