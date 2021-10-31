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Россия выступила против изменений в ядерной сделке с Ираном
Россия выступила против изменений в ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 31.10.2021
Россия выступила против изменений в ядерной сделке с Ираном
Москва выступает против внесения каких-либо изменений в ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в свете вероятного... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:04
2021-10-31T18:49
в мире
иран
сергей лавров
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Москва выступает против внесения каких-либо изменений в ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в свете вероятного возобновления переговоров по соглашению до конца ноября.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
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в мире, иран, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
17:04 31.10.2021 (обновлено: 18:49 31.10.2021)
 
Россия выступила против изменений в ядерной сделке с Ираном

Россия выступила против внесения каких-либо изменений в ядерной сделке с Ираном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях саммита "Группы двадцати" в Риме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Москва выступает против внесения каких-либо изменений в ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в свете вероятного возобновления переговоров по соглашению до конца ноября.
"Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к возобновлению договоренности. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом безопасности ООН в 2015 году. Любые добавления, любые изъятия неприемлемы для иранской стороны. Мы полностью поддерживаем такой подход", - сказал министр журналистам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
 
В миреИранСергей ЛавровСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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