https://ria.ru/20211031/iran-1757103225.html

Россия выступила против изменений в ядерной сделке с Ираном

Россия выступила против изменений в ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 31.10.2021

Россия выступила против изменений в ядерной сделке с Ираном

Москва выступает против внесения каких-либо изменений в ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в свете вероятного... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T17:04

2021-10-31T17:04

2021-10-31T18:49

в мире

иран

сергей лавров

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Москва выступает против внесения каких-либо изменений в ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в свете вероятного возобновления переговоров по соглашению до конца ноября.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия