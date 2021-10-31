https://ria.ru/20211031/iran-1757083589.html
Иран обвинил США и Израиль в кибератаке, нарушившей работу АЗС
Иран обвинил США и Израиль в кибератаке, нарушившей работу АЗС - РИА Новости, 31.10.2021
Иран обвинил США и Израиль в кибератаке, нарушившей работу АЗС
США и Израиль стоят за кибератакой, нарушившей систему продажи льготного топлива на иранских АЗС, заявил в воскресенье глава Организации гражданской обороны... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:18
2021-10-31T13:18
2021-10-31T13:18
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. США и Израиль стоят за кибератакой, нарушившей систему продажи льготного топлива на иранских АЗС, заявил в воскресенье глава Организации гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голам Реза Джалали.27 октября иранские АЗС были выведены из строя в результате кибератаки. Большинство заправок закрылись, так как иранские водители предпочитают заправлять свои автомобили по топливным картам, которая дает право покупать бензин по льготной цене. В среду работа всех АЗС была нормализована. Происшествие не спровоцировало повышение цен на топливо.Подобные кибератаки против государственных учреждений и организаций в Иране происходят не первый раз. В июле были выведены из строя компьютерные системы министерства транспорта Ирана. Также в результате атаки на системы управления государственной железнодорожной компании ранее наблюдались сбои в передвижении составов. Иранское агентство атомной энергетики 20 июня заявляло о технических сбоях на Бушерской АЭС, в результате чего ее работа была приостановлена на некоторое время.
https://ria.ru/20211030/iran-1757028051.html
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в мире, израиль, сша, иран
Иран обвинил США и Израиль в кибератаке, нарушившей работу АЗС
Иран обвинил США и Израиль в кибератаке, нарушившей систему продажи льготного топлива