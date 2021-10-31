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Всемирный день городов

Всемирный день городов - РИА Новости, 31.10.2021

Всемирный день городов

Всемирный день городов отмечается ежегодно 31 октября. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году с целью справедливого и... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T03:44

2021-10-31T03:44

2021-10-31T03:44

справки

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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Всемирный день городов отмечается ежегодно 31 октября. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году с целью справедливого и соответствующего потребностям доступа к основным городским услугам как одной из основ устойчивой урбанизации, а, следовательно, и социально-экономического развития в целом.Как отмечается в докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (2018), к 2050 году 68% населения мира будет жить в городах. Сейчас этот показатель составляет 55% и в мире насчитывается около 4,2 миллиарда городских жителей (в 1950 году их было всего 751 миллион).По оценкам ООН, наибольшие темпы увеличения городского населения за счет того, что люди покинут сельские районы, будут происходить в ближайшие 30 лет в странах Азии и Африки. Сейчас ни тот, ни другой регион не являются самыми урбанизированными в мире – здесь лидируют Северная Америка (82%), Латинская Америка и страны Карибского бассейна (81%), Европа (74%) и Океания (68%). В Азии этот показатель составляет 50%. Но, как считают в ООН, в ближайшие 30 лет именно страны Азии и Африки будут переживать наибольшую урбанизацию. 35% прогнозируемого роста городского населения придется всего на три страны – Индию, Китай и Нигерию. К 2050 году в Индии появятся 416 миллионов новых горожан, в Китае – 255 миллионов, в Нигерии – 189 миллионов.В докладе ООН также прогнозируется появление к 2030 году 43 мегаполисов с населением свыше 10 миллионов человек, и большинство из них будут в развивающихся странах. При это отмечается, что в 1990 году таких городов было 10, а сейчас их 33.В самом населенном городе мира – Токио – сейчас проживают 37 миллионов человек. Японской столице значительно уступает Дели с населением 29 миллионов. Затем идут Шанхай (26 миллионов), Мехико (22 миллиона) и Сан-Паулу (22 миллиона). По оценкам ООН, Токио уступит лидерство столице Индии примерно к 2028 году, поскольку городское население станет постепенно сокращаться, начиная с 2020 года. И примерно к тому же времени Индия должна обогнать Китай по общей численности населения.В России численность населения, по данным Росстата на 2021 год, составляет 146,2 миллиона человек, доля городского населения – 75%. Согласно прогнозам ООН, численность населения России уменьшится к 2050 году до 132,7 миллиона человек. Число жителей сельской местности в России снизится до 22,1 миллиона человек. Население городов, в свою очередь, к середине XXI века вырастет до 110,6 миллиона человек. Доля городского населения по стране вырастет до 83,3%, однако население Москвы будет расти более медленными темпами. Так, после 2025 года, согласно прогнозам, в российской столице будут проживать 12,8 миллионов. При этом Москва останется самым густонаселенным городом Европы. В настоящее время в российской столице, по данным Росстата на 2021 год, проживает 12,6 миллиона человек.Эксперты ООН отмечают, что, как и миграция, урбанизация требует эффективного управления со стороны национальных и местных властей. В настоящее время города занимают менее 2% площади Земли, но на них приходится 80% мирового ВВП и более 70% выбросов углерода. Скорость и масштабы урбанизации влекут за собой трудности с удовлетворением потребностей растущего городского населения, в том числе с обеспечением его жильем, питанием, транспортом, электроэнергией, услугами здравоохранения, проблемы, связанные с конфликтами и насилием и др. В связи с этим организация призывает активнее разрабатывать проекты непрерывного развития городских территорий, "не забывая при этом о нуждающихся людях и других уязвимых группах населения".Эксперты ООН отмечают, что плановая урбанизация "способствует социальной сплоченности между различными классами, культурами, этносами и религиями".Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия