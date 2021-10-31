https://ria.ru/20211031/g20-1757095377.html
Лидеры G20 намерены возобновить безопасные международные поездки
Лидеры G20 намерены возобновить безопасные международные поездки - РИА Новости, 31.10.2021
Лидеры G20 намерены возобновить безопасные международные поездки
Лидеры G20 обязались стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:47
2021-10-31T15:47
2021-10-31T16:55
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 обязались стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
https://ria.ru/20211031/putin-1757070044.html
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в мире, рим, большая двадцатка, коронавирус covid-19, новости - туризм
15:47 31.10.2021 (обновлено: 16:55 31.10.2021)
Лидеры G20 намерены возобновить безопасные международные поездки
Лидеры G20 намерены возобновить безопасные международные поездки в условиях пандемии