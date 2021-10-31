Лидеры G20 намерены возобновить безопасные международные поездки

"Мы будем стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций, таких как ВОЗ, ИКАО, ИМО и ОЭСР", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в распоряжение РИА Новости.