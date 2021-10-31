15:33 31.10.2021 (обновлено: 16:12 31.10.2021)
Лидеры G20 приняли план по противодействию коррупции
Лидеры G20 приняли план по борьбе с коррупцией на 2022–2024 годы
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУ конгресс-центра "La Nuvela" в Риме перед началом саммита "Группы двадцати
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 приняли План действий по борьбе с коррупцией на 2022–2024 годы.
"Подтверждая нашу приверженность нулевой терпимости к коррупции в государственном и частном секторах и достижению общих целей в глобальной борьбе с коррупцией, мы принимаем наш План действий по борьбе с коррупцией на 2022–2024 годы. Мы будем и дальше укреплять наше взаимодействие с другими заинтересованными сторонами, такими как академические круги, гражданское общество, СМИ и частный сектор, и будем продолжать продвигать их важную роль и активное участие в этой области", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в распоряжение РИА Новости.