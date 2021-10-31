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В G20 отметили актуальность стандартов свободного перемещения в пандемию
В G20 отметили актуальность стандартов свободного перемещения в пандемию - РИА Новости, 31.10.2021
В G20 отметили актуальность стандартов свободного перемещения в пандемию
Лидеры G20 признают актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая результаты тестов и сертификаты о вакцинации, а также... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:20
2021-10-31T15:43
саммит g20
большая двадцатка
в мире
рим
коронавирус covid-19
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 признают актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая результаты тестов и сертификаты о вакцинации, а также совместимость и взаимное признание цифровых приложений.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
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саммит g20, большая двадцатка, в мире, рим, коронавирус covid-19
15:20 31.10.2021 (обновлено: 15:43 31.10.2021)
 
В G20 отметили актуальность стандартов свободного перемещения в пандемию

Лидеры G20 отметили актуальность единых стандартов свободного перемещения в условиях COVID

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавы делегаций стран - участниц "Группы двадцати" перед началом работы саммита в Риме
Главы делегаций стран - участниц Группы двадцати перед началом работы саммита в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 признают актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая результаты тестов и сертификаты о вакцинации, а также совместимость и взаимное признание цифровых приложений.
"Мы признаем актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая требования и результаты тестирований, сертификаты о вакцинации, совместимость и взаимное признание цифровых приложений", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
LIVE: Путин выступает на пленарном заседании второго дня саммита G20 - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 14:21
Выступление Владимира Путина на саммите G20
 
Саммит G20Большая двадцаткаВ миреРимКоронавирус COVID-19
 
 
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