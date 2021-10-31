https://ria.ru/20211031/g20-1757093213.html
В G20 отметили актуальность стандартов свободного перемещения в пандемию
В G20 отметили актуальность стандартов свободного перемещения в пандемию - РИА Новости, 31.10.2021
В G20 отметили актуальность стандартов свободного перемещения в пандемию
Лидеры G20 признают актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая результаты тестов и сертификаты о вакцинации, а также... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:20
2021-10-31T15:20
2021-10-31T15:43
саммит g20
большая двадцатка
в мире
рим
коронавирус covid-19
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 признают актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая результаты тестов и сертификаты о вакцинации, а также совместимость и взаимное признание цифровых приложений.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
https://ria.ru/20211031/putin-1757070044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит g20, большая двадцатка, в мире, рим, коронавирус covid-19
15:20 31.10.2021 (обновлено: 15:43 31.10.2021)
В G20 отметили актуальность стандартов свободного перемещения в пандемию
Лидеры G20 отметили актуальность единых стандартов свободного перемещения в условиях COVID