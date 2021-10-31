В G20 отметили актуальность стандартов свободного перемещения в пандемию

"Мы признаем актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая требования и результаты тестирований, сертификаты о вакцинации, совместимость и взаимное признание цифровых приложений", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в распоряжение РИА Новости.