https://ria.ru/20211031/g20-1757092299.html

В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста

В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста - РИА Новости, 31.10.2021

В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста

Небольшие группы активистов экологического движения проводят в воскресенье манифестации протеста по случаю саммита G20 в центре Рима, сообщил новостной... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:08

2021-10-31T15:08

2021-10-31T15:08

в мире

саммит g20

рим

большая двадцатка

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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Небольшие группы активистов экологического движения проводят в воскресенье манифестации протеста по случаю саммита G20 в центре Рима, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Сначала участники акции Climate camp приковали себя к ограде на римском Форуме Траяна, а затем организовали сидячую демонстрацию на одной из улиц в центре Вечного города, требуя принятия срочных решений по проблеме климатических изменений. Они держат в руках транспаранты "Климатический и экологический кризис – провал правительств".В субботу утром около 50 участников Climate camp попытались заблокировать движение автомобилей по римской улице Христофора Колумба, которая соединяет центр столицы с районом, где проходит саммит G20. Акция продлилась всего несколько минут, так как правоохранительные органы быстро вытеснили протестующих с проезжей части.

https://ria.ru/20211031/klimat-1757091058.html

рим

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в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка