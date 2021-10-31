https://ria.ru/20211031/g20-1757092299.html
В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста
В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста - РИА Новости, 31.10.2021
В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста
Небольшие группы активистов экологического движения проводят в воскресенье манифестации протеста по случаю саммита G20 в центре Рима, сообщил новостной... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:08
2021-10-31T15:08
2021-10-31T15:08
в мире
саммит g20
рим
большая двадцатка
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Небольшие группы активистов экологического движения проводят в воскресенье манифестации протеста по случаю саммита G20 в центре Рима, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Сначала участники акции Climate camp приковали себя к ограде на римском Форуме Траяна, а затем организовали сидячую демонстрацию на одной из улиц в центре Вечного города, требуя принятия срочных решений по проблеме климатических изменений. Они держат в руках транспаранты "Климатический и экологический кризис – провал правительств".В субботу утром около 50 участников Climate camp попытались заблокировать движение автомобилей по римской улице Христофора Колумба, которая соединяет центр столицы с районом, где проходит саммит G20. Акция продлилась всего несколько минут, так как правоохранительные органы быстро вытеснили протестующих с проезжей части.
https://ria.ru/20211031/klimat-1757091058.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка
В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста
Небольшие группы экоактивистов проводят манифестации в Риме, где проходит саммит G20