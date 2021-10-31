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В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста
В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста - РИА Новости, 31.10.2021
В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста
Небольшие группы активистов экологического движения проводят в воскресенье манифестации протеста по случаю саммита G20 в центре Рима, сообщил новостной... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:08
2021-10-31T15:08
в мире
саммит g20
рим
большая двадцатка
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Небольшие группы активистов экологического движения проводят в воскресенье манифестации протеста по случаю саммита G20 в центре Рима, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Сначала участники акции Climate camp приковали себя к ограде на римском Форуме Траяна, а затем организовали сидячую демонстрацию на одной из улиц в центре Вечного города, требуя принятия срочных решений по проблеме климатических изменений. Они держат в руках транспаранты "Климатический и экологический кризис – провал правительств".В субботу утром около 50 участников Climate camp попытались заблокировать движение автомобилей по римской улице Христофора Колумба, которая соединяет центр столицы с районом, где проходит саммит G20. Акция продлилась всего несколько минут, так как правоохранительные органы быстро вытеснили протестующих с проезжей части.
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в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка
15:08 31.10.2021
 
В центре Рима экоактивисты проводят акции протеста

Небольшие группы экоактивистов проводят манифестации в Риме, где проходит саммит G20

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в дни проведения саммита G20 в Риме
Участники акции протеста в дни проведения саммита G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Небольшие группы активистов экологического движения проводят в воскресенье манифестации протеста по случаю саммита G20 в центре Рима, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Сначала участники акции Climate camp приковали себя к ограде на римском Форуме Траяна, а затем организовали сидячую демонстрацию на одной из улиц в центре Вечного города, требуя принятия срочных решений по проблеме климатических изменений. Они держат в руках транспаранты "Климатический и экологический кризис – провал правительств".
В субботу утром около 50 участников Climate camp попытались заблокировать движение автомобилей по римской улице Христофора Колумба, которая соединяет центр столицы с районом, где проходит саммит G20. Акция продлилась всего несколько минут, так как правоохранительные органы быстро вытеснили протестующих с проезжей части.
У конгресс-центра La Nuvela в Риме перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 14:48
СМИ: G20 договорилась сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса
 
В миреСаммит G20РимБольшая двадцатка
 
 
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