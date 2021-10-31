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Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего
Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего - РИА Новости, 31.10.2021
Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего
Приложения магазинов, доступные для скачивания на смартфон, часто бывают фейковыми. Как совершать покупки с помощью мобильных сервисов и не терять деньги,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T02:15
2021-10-31T02:15
2021-10-31T02:15
общество
технологии
смартфоны
россия
виталий вехов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Приложения магазинов, доступные для скачивания на смартфон, часто бывают фейковыми. Как совершать покупки с помощью мобильных сервисов и не терять деньги, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.Многие российские покупатели, заказывая и оплачивая товары онлайн, пользуются мобильными приложениями, а не официальными сайтами магазинов. Такой способ имеет существенные минусы, считает эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Вехов. Прежде всего, если после оплаты покупки ее так и не доставят, человеку будет труднее добиться возмещения потраченных средств, считает он.Другие риски связаны с обилием фейковых приложений магазинов в интернете, продолжил он. Вехов советует придерживаться двух правил, чтобы обезопасить себя от скачивания поддельного софта и не потерять деньги при попытке совершить покупку."Если вы действительно хотите пользоваться мобильным приложением для покупок, то устанавливать его на смартфон можно только с официального сайта проверенной организации, тогда будет гарантия безопасности", — уверен он.Кроме того, ни в коем случае нельзя реагировать на рекламу, всплывающую на экране смартфона, добавил эксперт."Нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама, потому что это фейковое приложение с вероятностью 60 процентов", — объяснил Вехов.
https://ria.ru/20211030/zaschita-1756963882.html
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общество, технологии, смартфоны, россия, виталий вехов
Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего
Эксперт Вехов: в фейковых приложениях часто всплывает навязчивая реклама
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Приложения магазинов, доступные для скачивания на смартфон, часто бывают фейковыми. Как совершать покупки с помощью мобильных сервисов и не терять деньги, рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.
Многие российские покупатели, заказывая и оплачивая товары онлайн, пользуются мобильными приложениями, а не официальными сайтами магазинов. Такой способ имеет существенные минусы, считает эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Вехов. Прежде всего, если после оплаты покупки ее так и не доставят, человеку будет труднее добиться возмещения потраченных средств, считает он.
"На сайте худо-бедно можно отследить по договору, кто этот сайт или страницу сайта арендовал и использовал. Если вас обманут там, то вы сможете найти "концы" и в правовом порядке взыскать ущерб, который был вам причинен. А вот по приложению определить лицо, с которого взыскивать деньги, сложно", — отметил эксперт.
Другие риски связаны с обилием фейковых приложений магазинов в интернете, продолжил он. Вехов советует придерживаться двух правил, чтобы обезопасить себя от скачивания поддельного софта и не потерять деньги при попытке совершить покупку.
"Если вы действительно хотите пользоваться мобильным приложением для покупок, то устанавливать его на смартфон можно только с официального сайта проверенной организации, тогда будет гарантия безопасности", — уверен он.
Кроме того, ни в коем случае нельзя реагировать на рекламу, всплывающую на экране смартфона, добавил эксперт.
"Нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама, потому что это фейковое приложение с вероятностью 60 процентов", — объяснил Вехов.