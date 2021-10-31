https://ria.ru/20211031/feyk-1757054164.html

Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего

Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего - РИА Новости, 31.10.2021

Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего

Приложения магазинов, доступные для скачивания на смартфон, часто бывают фейковыми. Как совершать покупки с помощью мобильных сервисов и не терять деньги,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T02:15

2021-10-31T02:15

2021-10-31T02:15

общество

технологии

смартфоны

россия

виталий вехов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1920x0_80_0_0_353ccf9706ada281a144b9a44311746f.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Приложения магазинов, доступные для скачивания на смартфон, часто бывают фейковыми. Как совершать покупки с помощью мобильных сервисов и не терять деньги, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.Многие российские покупатели, заказывая и оплачивая товары онлайн, пользуются мобильными приложениями, а не официальными сайтами магазинов. Такой способ имеет существенные минусы, считает эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Вехов. Прежде всего, если после оплаты покупки ее так и не доставят, человеку будет труднее добиться возмещения потраченных средств, считает он.Другие риски связаны с обилием фейковых приложений магазинов в интернете, продолжил он. Вехов советует придерживаться двух правил, чтобы обезопасить себя от скачивания поддельного софта и не потерять деньги при попытке совершить покупку."Если вы действительно хотите пользоваться мобильным приложением для покупок, то устанавливать его на смартфон можно только с официального сайта проверенной организации, тогда будет гарантия безопасности", — уверен он.Кроме того, ни в коем случае нельзя реагировать на рекламу, всплывающую на экране смартфона, добавил эксперт."Нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама, потому что это фейковое приложение с вероятностью 60 процентов", — объяснил Вехов.

https://ria.ru/20211030/zaschita-1756963882.html

https://ria.ru/20211019/messendzher-1755297237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, смартфоны, россия, виталий вехов