https://ria.ru/20211031/energiya-1757097123.html

Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии

Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии - РИА Новости, 31.10.2021

Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии

Страны G20 заявили о значимости поддержания бесперебойных потоков энергии из различных источников при одновременном содействии открытым и конкурентным... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:04

2021-10-31T16:04

2021-10-31T16:04

экономика

саммит g20

большая двадцатка

международный энергетический форум

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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны G20 заявили о значимости поддержания бесперебойных потоков энергии из различных источников при одновременном содействии открытым и конкурентным энергетическим рынкам, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.Как отмечается, государства G20 в сотрудничестве с Международным энергетическим форумом будут способствовать диалогу между производителями и потребителями для повышения эффективности, прозрачности и стабильности энергетических рынков."Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам", - говорится в заявлении.Страны "Большой двадцатки" также признают роль цифровизации в повышении энергетической безопасности и стабильности рынка за счет улучшения энергетического планирования при одновременном обеспечении безопасности энергетических систем от рисков атак, в том числе посредством злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий.

https://ria.ru/20211031/putin-1757088252.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, саммит g20, большая двадцатка, международный энергетический форум