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Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии
Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии - РИА Новости, 31.10.2021
Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии
Страны G20 заявили о значимости поддержания бесперебойных потоков энергии из различных источников при одновременном содействии открытым и конкурентным... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:04
2021-10-31T16:04
экономика
саммит g20
большая двадцатка
международный энергетический форум
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны G20 заявили о значимости поддержания бесперебойных потоков энергии из различных источников при одновременном содействии открытым и конкурентным энергетическим рынкам, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.Как отмечается, государства G20 в сотрудничестве с Международным энергетическим форумом будут способствовать диалогу между производителями и потребителями для повышения эффективности, прозрачности и стабильности энергетических рынков."Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам", - говорится в заявлении.Страны "Большой двадцатки" также признают роль цифровизации в повышении энергетической безопасности и стабильности рынка за счет улучшения энергетического планирования при одновременном обеспечении безопасности энергетических систем от рисков атак, в том числе посредством злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий.
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экономика, саммит g20, большая двадцатка, международный энергетический форум
16:04 31.10.2021
 
Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии

Страны G20 подчеркнули важность бесперебойных потоков энергии из различных источников

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика саммита "Группы двадцати" в Риме
Символика саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны G20 заявили о значимости поддержания бесперебойных потоков энергии из различных источников при одновременном содействии открытым и конкурентным энергетическим рынкам, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Как отмечается, государства G20 в сотрудничестве с Международным энергетическим форумом будут способствовать диалогу между производителями и потребителями для повышения эффективности, прозрачности и стабильности энергетических рынков.
"Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам", - говорится в заявлении.
Страны "Большой двадцатки" также признают роль цифровизации в повышении энергетической безопасности и стабильности рынка за счет улучшения энергетического планирования при одновременном обеспечении безопасности энергетических систем от рисков атак, в том числе посредством злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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ЭкономикаСаммит G20Большая двадцаткаМеждународный энергетический форум
 
 
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