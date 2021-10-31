https://ria.ru/20211031/energiya-1757097123.html
Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии
Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии - РИА Новости, 31.10.2021
Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии
Страны G20 заявили о значимости поддержания бесперебойных потоков энергии из различных источников при одновременном содействии открытым и конкурентным... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:04
2021-10-31T16:04
2021-10-31T16:04
экономика
саммит g20
большая двадцатка
международный энергетический форум
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны G20 заявили о значимости поддержания бесперебойных потоков энергии из различных источников при одновременном содействии открытым и конкурентным энергетическим рынкам, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.Как отмечается, государства G20 в сотрудничестве с Международным энергетическим форумом будут способствовать диалогу между производителями и потребителями для повышения эффективности, прозрачности и стабильности энергетических рынков."Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам", - говорится в заявлении.Страны "Большой двадцатки" также признают роль цифровизации в повышении энергетической безопасности и стабильности рынка за счет улучшения энергетического планирования при одновременном обеспечении безопасности энергетических систем от рисков атак, в том числе посредством злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий.
https://ria.ru/20211031/putin-1757088252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саммит g20, большая двадцатка, международный энергетический форум
Страны G20 отметили важность бесперебойных потоков энергии
Страны G20 подчеркнули важность бесперебойных потоков энергии из различных источников
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Страны G20 заявили о значимости поддержания бесперебойных потоков энергии из различных источников при одновременном содействии открытым и конкурентным энергетическим рынкам, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Как отмечается, государства G20
в сотрудничестве с Международным энергетическим форумом
будут способствовать диалогу между производителями и потребителями для повышения эффективности, прозрачности и стабильности энергетических рынков.
"Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам", - говорится в заявлении.
Страны "Большой двадцатки" также признают роль цифровизации в повышении энергетической безопасности и стабильности рынка за счет улучшения энергетического планирования при одновременном обеспечении безопасности энергетических систем от рисков атак, в том числе посредством злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий.