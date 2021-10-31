https://ria.ru/20211031/dtp-1757107390.html

В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП

В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП - РИА Новости, 31.10.2021

В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП

Девять туристов из России пострадали в ДТП в турецкой Анталье, сообщило российское генконсульство на этом курорте. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T17:53

2021-10-31T17:53

2021-10-31T20:15

туризм

анталья (провинция)

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АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Девять туристов из России пострадали в ДТП в турецкой Анталье, сообщило российское генконсульство на этом курорте.Авария произошла в воскресенье в населенном пункте Серик. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса, который вез 12 туристов в аэропорт, не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и перевернулась.Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Три человека, включая двух несовершеннолетних детей, находятся в состоянии средней тяжести. "По состоянию на 18:00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей", — рассказал РИА Новости представитель генконсульства.Водителя автобуса задержали.Дипломаты связались с управлением безопасности, представителями больниц, туроператора и страховой компании.

https://ria.ru/20211031/khurgada-1757086348.html

анталья (провинция)

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2021

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анталья (провинция)