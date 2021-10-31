17:49 31.10.2021 (обновлено: 20:11 31.10.2021)
В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП
Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье
АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье, сообщило генконсульство РФ в этом турецком городе.
"В воскресенье в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи.
"Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей. Сотрудник генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента", - сообщила российская дипмиссия.
Генконсульство находится в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании.
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