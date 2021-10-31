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"США должны избавиться от самого главного из-за России"
В США назвали главное условие для сближения с Россией - РИА Новости, 31.10.2021
"США должны избавиться от самого главного из-за России"
США необходимо отказаться от миссионерского подхода во внешней политике, если страна желает сблизиться с Россией. Об этом пишет The American Conservative. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:05
2021-10-31T19:52
в мире
сша
москва
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США необходимо отказаться от миссионерского подхода во внешней политике, если страна желает сблизиться с Россией. Об этом пишет The American Conservative."Внешняя политика США не перестанет восприниматься в России как угроза, причем неважно, насколько мы снизим нашу военную активность в Европе. Нужно прекратить крестовый поход в защиту либерализма", — подчеркнул автор материала Майк Мидоукрофт.По мнению журналиста, на Россию невозможно повлиять "материальными способами", такими как экономическое воздействие или военное давление.Вместо этого он призывает изменить саму суть поведения США на международной арене. Сейчас оно не терпит никаких отклонений от либеральных догм, американское руководство пытается изменить остальные страны под стать собственному образцу, добавляет автор."Россия испытала на себе и коммунизм, и либерализм, и ей не понравилось ни то, ни другое. Мы должны найти в себе силы отставить в сторону наш универсализм и найти то, что сближает нас с другими полюсами цивилизации", — добавил Мидоукрофт.Журналист также назвал цель такого сближения. По его мнению, Россия нужна США для эффективного противодействия Китаю. Для этого Москва должна воспринимать Пекин более важным соперником, нежели Вашингтон, считает Мидоукрофт.
https://ria.ru/20211031/krizis-1757078755.html
https://ria.ru/20211025/rossiya-1756166022.html
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в мире, сша, москва, россия
17:05 31.10.2021 (обновлено: 19:52 31.10.2021)
 
В США назвали главное условие для сближения с Россией

TAC: США нужно отказаться от навязывания ценностей ради дружбы с Россией

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США необходимо отказаться от миссионерского подхода во внешней политике, если страна желает сблизиться с Россией. Об этом пишет The American Conservative.
"Внешняя политика США не перестанет восприниматься в России как угроза, причем неважно, насколько мы снизим нашу военную активность в Европе. Нужно прекратить крестовый поход в защиту либерализма", — подчеркнул автор материала Майк Мидоукрофт.
По мнению журналиста, на Россию невозможно повлиять "материальными способами", такими как экономическое воздействие или военное давление.
Вместо этого он призывает изменить саму суть поведения США на международной арене. Сейчас оно не терпит никаких отклонений от либеральных догм, американское руководство пытается изменить остальные страны под стать собственному образцу, добавляет автор.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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"Россия испытала на себе и коммунизм, и либерализм, и ей не понравилось ни то, ни другое. Мы должны найти в себе силы отставить в сторону наш универсализм и найти то, что сближает нас с другими полюсами цивилизации", — добавил Мидоукрофт.
Журналист также назвал цель такого сближения. По его мнению, Россия нужна США для эффективного противодействия Китаю. Для этого Москва должна воспринимать Пекин более важным соперником, нежели Вашингтон, считает Мидоукрофт.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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