https://ria.ru/20211031/devochka-1757071570.html

На Урале автобус наехал на пятилетнюю девочку

На Урале автобус наехал на пятилетнюю девочку - РИА Новости, 31.10.2021

На Урале автобус наехал на пятилетнюю девочку

Автобус в Свердловской области наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на дорогу с горки, ребенок госпитализирован с переломами ног, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:37

2021-10-31T10:37

2021-10-31T10:38

происшествия

североуральск

свердловская область

угибдд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Автобус в Свердловской области наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на дорогу с горки, ребенок госпитализирован с переломами ног, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.По данным ведомства, инцидент произошел днем в субботу в поселке Черемухово под Североуральском. Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса допустил наезд на ребенка, скатившегося на ледянке на проезжую часть."Ребенок выехал неожиданно для водителя, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пятилетняя девочка с переломами ног доставлена в Североуральскую ЦГБ, откуда ее транспортировали в больницу Краснотурьинска", - говорится в сообщении.Как пояснил водитель сотрудникам ГИБДД, при движении с правой стороны на возвышенности он заметил несколько детей, и когда уже почти проехал мимо, почувствовал, как автобус задним колесом наехал на что-то. Когда он вышел из салона, то увидел, что на дороге лежит девочка. Установлено, что водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, в момент происшествия был трезв."Со слов мамы пострадавшей девочки, ее дочь гуляла в компании старших братьев 2013 и 2015 года рождения с ледянками на детской площадке. Почему дети катались в неположенном для игр и катания месте, пояснить не может", - добавили в ведомстве.Отмечается, что данные о нарушении ПДД девочкой будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении законного представителя пострадавшей. Дополнительные профилактические мероприятия будут проведены и в детском саду, который посещает пострадавший ребенок, подчеркнули в ГИБДД.

https://ria.ru/20211030/dtp-1756989128.html

https://ria.ru/20211011/pitbayk-1753994566.html

североуральск

свердловская область

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происшествия, североуральск, свердловская область, угибдд