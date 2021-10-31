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На Урале автобус наехал на пятилетнюю девочку
На Урале автобус наехал на пятилетнюю девочку - РИА Новости, 31.10.2021
На Урале автобус наехал на пятилетнюю девочку
Автобус в Свердловской области наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на дорогу с горки, ребенок госпитализирован с переломами ног, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:37
2021-10-31T10:38
происшествия
североуральск
свердловская область
угибдд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Автобус в Свердловской области наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на дорогу с горки, ребенок госпитализирован с переломами ног, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.По данным ведомства, инцидент произошел днем в субботу в поселке Черемухово под Североуральском. Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса допустил наезд на ребенка, скатившегося на ледянке на проезжую часть."Ребенок выехал неожиданно для водителя, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пятилетняя девочка с переломами ног доставлена в Североуральскую ЦГБ, откуда ее транспортировали в больницу Краснотурьинска", - говорится в сообщении.Как пояснил водитель сотрудникам ГИБДД, при движении с правой стороны на возвышенности он заметил несколько детей, и когда уже почти проехал мимо, почувствовал, как автобус задним колесом наехал на что-то. Когда он вышел из салона, то увидел, что на дороге лежит девочка. Установлено, что водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, в момент происшествия был трезв."Со слов мамы пострадавшей девочки, ее дочь гуляла в компании старших братьев 2013 и 2015 года рождения с ледянками на детской площадке. Почему дети катались в неположенном для игр и катания месте, пояснить не может", - добавили в ведомстве.Отмечается, что данные о нарушении ПДД девочкой будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении законного представителя пострадавшей. Дополнительные профилактические мероприятия будут проведены и в детском саду, который посещает пострадавший ребенок, подчеркнули в ГИБДД.
https://ria.ru/20211030/dtp-1756989128.html
https://ria.ru/20211011/pitbayk-1753994566.html
североуральск
свердловская область
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происшествия, североуральск, свердловская область, угибдд
10:37 31.10.2021 (обновлено: 10:38 31.10.2021)
 
На Урале автобус наехал на пятилетнюю девочку

Автобус на Урале наехал на девочку, скатившуюся на ледянке с горки на дорогу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Автобус в Свердловской области наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на дорогу с горки, ребенок госпитализирован с переломами ног, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
По данным ведомства, инцидент произошел днем в субботу в поселке Черемухово под Североуральском. Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса допустил наезд на ребенка, скатившегося на ледянке на проезжую часть.
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"Ребенок выехал неожиданно для водителя, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пятилетняя девочка с переломами ног доставлена в Североуральскую ЦГБ, откуда ее транспортировали в больницу Краснотурьинска", - говорится в сообщении.
Как пояснил водитель сотрудникам ГИБДД, при движении с правой стороны на возвышенности он заметил несколько детей, и когда уже почти проехал мимо, почувствовал, как автобус задним колесом наехал на что-то. Когда он вышел из салона, то увидел, что на дороге лежит девочка. Установлено, что водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, в момент происшествия был трезв.
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На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
"Со слов мамы пострадавшей девочки, ее дочь гуляла в компании старших братьев 2013 и 2015 года рождения с ледянками на детской площадке. Почему дети катались в неположенном для игр и катания месте, пояснить не может", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что данные о нарушении ПДД девочкой будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении законного представителя пострадавшей. Дополнительные профилактические мероприятия будут проведены и в детском саду, который посещает пострадавший ребенок, подчеркнули в ГИБДД.
 
ПроисшествияСевероуральскСвердловская областьУГИБДД
 
 
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