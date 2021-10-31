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Лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на планете
Лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на планете - РИА Новости, 31.10.2021
Лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на планете
Лидеры G20 поставили цель высадить 1 триллион деревьев на планете до 2030 года, говорится в заключительной декларации саммита, текст которой распространил... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T21:21
2021-10-31T21:21
в мире
рим
большая двадцатка
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Лидеры G20 поставили цель высадить 1 триллион деревьев на планете до 2030 года, говорится в заключительной декларации саммита, текст которой распространил правительственный Дворец Киджи."Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты", - отмечается в документе."Мы призываем другие страны объединить усилия с G20 для достижения этой глобальной цели до 2030 года, в том числе посредством проектов по климату с привлечением частного сектора и гражданского общества", - говорится в декларации.Саммит "двадцатки" состоялся в Риме 30-31 октября.
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в мире, рим, большая двадцатка
21:21 31.10.2021
 
Лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на планете

Лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на планете до 2030 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет по яблоневому саду
Женщина гуляет по яблоневому саду - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Лидеры G20 поставили цель высадить 1 триллион деревьев на планете до 2030 года, говорится в заключительной декларации саммита, текст которой распространил правительственный Дворец Киджи.
"Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты", - отмечается в документе.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 18:46
Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 с несбывшимися надеждами
"Мы призываем другие страны объединить усилия с G20 для достижения этой глобальной цели до 2030 года, в том числе посредством проектов по климату с привлечением частного сектора и гражданского общества", - говорится в декларации.
Саммит "двадцатки" состоялся в Риме 30-31 октября.
 
В миреРимБольшая двадцатка
 
 
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