https://ria.ru/20211031/derevya-1757123696.html

Лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на планете

Лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на планете - РИА Новости, 31.10.2021

Лидеры G20 поставили цель высадить триллион деревьев на планете

Лидеры G20 поставили цель высадить 1 триллион деревьев на планете до 2030 года, говорится в заключительной декларации саммита, текст которой распространил... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T21:21

2021-10-31T21:21

2021-10-31T21:21

в мире

рим

большая двадцатка

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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Лидеры G20 поставили цель высадить 1 триллион деревьев на планете до 2030 года, говорится в заключительной декларации саммита, текст которой распространил правительственный Дворец Киджи."Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты", - отмечается в документе."Мы призываем другие страны объединить усилия с G20 для достижения этой глобальной цели до 2030 года, в том числе посредством проектов по климату с привлечением частного сектора и гражданского общества", - говорится в декларации.Саммит "двадцатки" состоялся в Риме 30-31 октября.

https://ria.ru/20211031/guterresh-1757111238.html

рим

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2021

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в мире, рим, большая двадцатка