https://ria.ru/20211031/cammit-1757118173.html

Премьер Италии рассказал о сложностях при принятии итогового соглашения G20

Премьер Италии рассказал о сложностях при принятии итогового соглашения G20 - РИА Новости, 31.10.2021

Премьер Италии рассказал о сложностях при принятии итогового соглашения G20

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал успешными итоги завершившегося саммита "Большой двадцатки", отметив сложность достижения финального коммюнике. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:59

2021-10-31T19:59

2021-10-31T20:00

в мире

италия

большая двадцатка

марио драги

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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал успешными итоги завершившегося саммита "Большой двадцатки", отметив сложность достижения финального коммюнике."Достичь этого соглашения было непросто, но саммит оказался успешным, и мы должны быть особенно благодарны шерпам, которые работали над текстами, которые затем были утверждены", - заявил он на пресс-конференции.Драги отметил восстановление роли формата в решении "эпохальных, экзистенциальных вызовов"."Здравоохранение, Covid, гендерное неравенство, неравенство доходов и благосостояния, - это проблемы, которые мы не можем решить в одиночку", - сказал премьер.

https://ria.ru/20211031/guterresh-1757111238.html

италия

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в мире, италия, большая двадцатка, марио драги