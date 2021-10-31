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Премьер Италии рассказал о сложностях при принятии итогового соглашения G20
Премьер Италии рассказал о сложностях при принятии итогового соглашения G20 - РИА Новости, 31.10.2021
Премьер Италии рассказал о сложностях при принятии итогового соглашения G20
Премьер-министр Италии Марио Драги назвал успешными итоги завершившегося саммита "Большой двадцатки", отметив сложность достижения финального коммюнике. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T19:59
2021-10-31T19:59
2021-10-31T20:00
в мире
италия
большая двадцатка
марио драги
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал успешными итоги завершившегося саммита "Большой двадцатки", отметив сложность достижения финального коммюнике."Достичь этого соглашения было непросто, но саммит оказался успешным, и мы должны быть особенно благодарны шерпам, которые работали над текстами, которые затем были утверждены", - заявил он на пресс-конференции.Драги отметил восстановление роли формата в решении "эпохальных, экзистенциальных вызовов"."Здравоохранение, Covid, гендерное неравенство, неравенство доходов и благосостояния, - это проблемы, которые мы не можем решить в одиночку", - сказал премьер.
https://ria.ru/20211031/guterresh-1757111238.html
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в мире, италия, большая двадцатка, марио драги
19:59 31.10.2021 (обновлено: 20:00 31.10.2021)
Премьер Италии рассказал о сложностях при принятии итогового соглашения G20
Премьер Италии Драги отметил сложность при принятии итогового соглашения G20
РИМ, 31 окт – РИА Новости.
Премьер-министр Италии Марио Драги
назвал успешными итоги завершившегося саммита "Большой двадцатки", отметив сложность достижения финального коммюнике.
"Достичь этого соглашения было непросто, но саммит оказался успешным, и мы должны быть особенно благодарны шерпам, которые работали над текстами, которые затем были утверждены", - заявил он на пресс-конференции.
Драги отметил восстановление роли формата в решении "эпохальных, экзистенциальных вызовов".
"Здравоохранение, Covid, гендерное неравенство, неравенство доходов и благосостояния, - это проблемы, которые мы не можем решить в одиночку", - сказал премьер.