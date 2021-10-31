https://ria.ru/20211031/bolsonaro-1756853451.html

Президента винят в гибели сотен тысяч сограждан. Но он останется у власти

Президента винят в гибели сотен тысяч сограждан. Но он останется у власти - РИА Новости, 31.10.2021

Президента винят в гибели сотен тысяч сограждан. Но он останется у власти

В Бразилии, по официальным данным, от коронавируса погибли шестьсот тысяч человек. Больше только в Соединенных Штатах. "Да это же, по сути, обычный грипп", —... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T08:00

2021-10-31T08:00

2021-10-31T08:03

в мире

бразилия

дилма русеф

международный уголовный суд

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жаир болсонару

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Бразилии, по официальным данным, от коронавируса погибли шестьсот тысяч человек. Больше только в Соединенных Штатах. "Да это же, по сути, обычный грипп", — говорил президент Жаир Болсонару. Противник вакцинации, он еще и распространял фейки о прививках через соцсети — пока его не забанили. Парламент выдвинул против главы государства серьезные обвинения. Предстоит следствие. Однако это вовсе не означает скорую отставку.Ковид-диссидент"Любой здравомыслящий человек поймет, что это какая-то клоунада. У Бразилии сложился ужасный образ. В других странах думают, что у нас диктатура, я задерживаю журналистов, ограничиваю свободу слова, что я убивал людей в пандемию", — отреагировал на решение законодателей Болсонару.Парламентская комиссия обвинила его в преступлениях против человечности во время пандемии: "помогал распространению заболевания, скептически относился к вакцинации, не соблюдал санитарные меры". Кроме того — подозрения в коррупции. Сенаторы за полгода, пока продолжались обсуждения, приобщили к делу 77 человек, близких к президенту, в том числе его сыновей и нескольких министров. В отчете говорится, что правительство Болсонару "действовало медленно и специально подвергало население риску массового заражения". Все погибшие — косвенно тоже на совести президента.Болсонару выходил на митинги и встречи с избирателями без маски, призывая "прекратить ныть и спасать экономику". В серьезность инфекции не верил, пока летом 2020-го сам не переболел. Пообещал вакцинироваться. Слово, правда, не сдержал.На минувшей неделе YouTube заблокировал канал президента. Примеру видеохостинга могут последовать соцсети, где у Болсонару миллионы подписчиков. На этом настаивают депутаты.Тучи над политиком сгущаются. Против него настроены многие губернаторы штатов, часть конгресса, судебная власть, СМИ. Отчет сенатской комиссии передадут в прокуратуру, копию направят в Международный уголовный суд. Возможен импичмент. Однако президента поддерживают генеральный прокурор Аугусто Арас и нижняя палата парламента.Безответственная демократияУльтраправый Жаир Болсонару в 2018-м стал президентом из-за того, что выбыл главный фаворит гонки — Лула да Силва. Глава бразильского государства — один из самых скандальных политиков Латинской Америки. Менял партии, но не менялся сам, никогда не стеснялся в выражениях. О нем говорят: убежденный сексист и фашист, любит диктатуру. Он оскорблял сексуальные меньшинства, темнокожих и женщин. Например, коллеге-депутату Марии до Росарио как-то сказал: "Вас я бы никогда не изнасиловал. Вы этого просто недостойны". Восхищался Трампом."Мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией!" — уверял Болсонару с трибуны. Публично поддерживал пытки и смертную казнь, выступал за свободное обращение оружия и пытался править железной рукой.Жителей деревень, основанных потомками рабов, он считает "недостойными даже размножаться", активистов движения за права чернокожих называл "животными, которым нужно вернуться в зоопарк". А если в семье сын-гей или дочь-лесбиянка — это "равносильно смерти".В пандемию Бразилия оказалась на грани катастрофы: в больницах не хватает мест, аппаратов ИВЛ и кислорода.Одни винили в стремительном распространении инфекции рядовых граждан, не носивших маски и не соблюдавших дистанцию. Другие — главу государства. Он был против локдауна, поскольку "это оставило бы людей без работы и привело бы к обнищанию бедного населения". Вакцинацию сравнивал с покупкой лотерейного билета, который стоит в несколько раз дороже возможного выигрыша. Тем не менее больше половины бразильцев привились от коронавируса.Тем временем цены растут, а продуктов все меньше. В прошлом году коллапса удалось избежать благодаря небольшим выплатам пострадавшим от пандемии. В этом власти денег не выделили.Отставка никому не нужнаБразилия переживает коронакризис в разы тяжелее других стран, отмечает доктор cоциальной истории, професcор университета штата Рорайма Андре Аугусту да Фонсека. "Безработица и инфляция бьют рекорды, реал падает. У президента трудное положение. Его деятельность не одобряют 58 процентов избирателей, он порвал с собственной партией. Более 550 организаций требуют импичмента. Но общая ситуация устойчивая. Банки получают рекордную прибыль. Представители крупного розничного бизнеса и аграрного сектора, ориентированного на экспорт, поддерживают Болсонару. В конгрессе у оппозиции менее 150 мест из 513, к тому же она далека от единства", — объясняет он.Рейтинг Болсонару — 23 процента. В октябре по крупным городам прошла волна протестов. Главу государства призывают подать в отставку. Но, вероятнее всего, он досидит свой срок, уверен кандидат исторических наук, эксперт РСМД Александр Корольков. "Спикер нижней палаты парламента Артуг Лира, генеральный прокурор Агусту Арас и депутаты скорее его союзники. Партии центра пока за него, этого достаточно, чтобы не допустить импичмента. К тому же нет такого давления улицы, как было с бывшим президентом Дилмой Русеф".Выборы — через год, гонка уже стартовала. Расстановка сил постоянно меняется. Большинство, судя по опросам, поддерживают Лулу да Силву, руководившего страной с 2003-го по 2010-й. Он провел за решеткой 18 месяцев по обвинениям в коррупции, но в марте его оправдали. Так что вновь может баллотироваться. И Партии трудящихся да Силвы выгодно, чтобы Болсонару остался у власти до конца срока."Лучший сценарий для оппозиции такой: президента обвиняют со всех сторон, называют преступником и активно муссируют это в СМИ. Экономика катится в бездну, а глава государства творит глупости. Партия трудящихся легко побеждает на выборах", — говорит доктор наук в области международных отношений в Университете Бразилиа Фернанду Шавьер.С ним согласен Александр Корольков. "Пока все складывается так, что только Лула сможет победить Болсонару, это консолидирует вокруг экс-президента оппозицию, дает пространство для политического маневра. Потенциальная отставка Болсонару спутала бы Луле все карты и открыла перспективы для части левых и центристских сил, выступающих против обоих политиков", — считает эксперт РСМД.Однако прогнозы делать рано и не стоит списывать со счетов молодых губернаторов. Они самостоятельно закупали вакцины у разных стран, чтобы спасти людей, и заработали себе неплохие политические очки. А Болсонару так или иначе придется ответить сенаторам — действующих президентов, даже столь одиозных, редко обвиняют в гибели сотен тысяч соотечественников.

https://ria.ru/20200524/1571842343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бразилия, дилма русеф, международный уголовный суд, youtube, латинская америка, жаир болсонару, коронавирус covid-19