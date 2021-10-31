https://ria.ru/20211031/bolduin-1757061918.html

Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма

Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма - РИА Новости, 31.10.2021

Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма

Американский актер Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T08:13

2021-10-31T08:13

2021-10-31T09:32

культура

санта-фе (сша)

сша

вермонт

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла женщина-кинооператор.Актер остановил машину на обочине дороги в штате Вермонт и вышел к преследовавшим его репортерам-папарацци, передает телеканал CNN."Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", — сказал Болдуин. Он задался вопросом о том, сколько пуль отстреляли на фильмах и телешоу за несколько десятилетий."Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", — сказал актер, подчеркнув, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.Он добавил, что ему запрещено комментировать расследование, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.Что касается дальнейших съемок фильма, то Болдуин не думает, что они возобновятся."Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", — сказал он.Пока Болдуин общался с папарацци, его жена Хилария, которая была, видимо, раздражена, снимала интервьюеров на мобильный телефон. В завершение беседы актер попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут дети".Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.

https://ria.ru/20211029/bolduin-1756898905.html

https://ria.ru/20211027/narusheniya-1756587091.html

https://ria.ru/20211027/bolduin-1756579638.html

санта-фе (сша)

сша

вермонт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санта-фе (сша), сша, вермонт, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма