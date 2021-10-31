https://ria.ru/20211031/bolduin-1757061918.html
Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма - РИА Новости, 31.10.2021
Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Американский актер Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T08:13
2021-10-31T08:13
2021-10-31T09:32
культура
санта-фе (сша)
сша
вермонт
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла женщина-кинооператор.Актер остановил машину на обочине дороги в штате Вермонт и вышел к преследовавшим его репортерам-папарацци, передает телеканал CNN."Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", — сказал Болдуин. Он задался вопросом о том, сколько пуль отстреляли на фильмах и телешоу за несколько десятилетий."Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", — сказал актер, подчеркнув, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.Он добавил, что ему запрещено комментировать расследование, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.Что касается дальнейших съемок фильма, то Болдуин не думает, что они возобновятся."Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", — сказал он.Пока Болдуин общался с папарацци, его жена Хилария, которая была, видимо, раздражена, снимала интервьюеров на мобильный телефон. В завершение беседы актер попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут дети".Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.
https://ria.ru/20211029/bolduin-1756898905.html
https://ria.ru/20211027/narusheniya-1756587091.html
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санта-фе (сша), сша, вермонт, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
08:13 31.10.2021 (обновлено: 09:32 31.10.2021)
Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Болдуин назвал гибель оператора "одним событием на триллион" и исключил продолжение съемок
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости.
Американский актер Алек Болдуин
впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла женщина-кинооператор.
Актер остановил машину на обочине дороги в штате Вермонт
и вышел к преследовавшим его репортерам-папарацци, передает телеканал CNN
.
"Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", — сказал Болдуин.
Он задался вопросом о том, сколько пуль отстреляли на фильмах и телешоу за несколько десятилетий.
"Это Америка
.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", — сказал актер, подчеркнув, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.
Он добавил, что ему запрещено комментировать расследование, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.
Что касается дальнейших съемок фильма, то Болдуин не думает, что они возобновятся.
"Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе
, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", — сказал он.
Пока Болдуин общался с папарацци, его жена Хилария, которая была, видимо, раздражена, снимала интервьюеров на мобильный телефон. В завершение беседы актер попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут дети".
Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.