Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211031/bolduin-1757061918.html
Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма - РИА Новости, 31.10.2021
Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Американский актер Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T08:13
2021-10-31T09:32
культура
санта-фе (сша)
сша
вермонт
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730434_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_c243ce1ba8950fdd6324a37711b1e363.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла женщина-кинооператор.Актер остановил машину на обочине дороги в штате Вермонт и вышел к преследовавшим его репортерам-папарацци, передает телеканал CNN."Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", — сказал Болдуин. Он задался вопросом о том, сколько пуль отстреляли на фильмах и телешоу за несколько десятилетий."Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", — сказал актер, подчеркнув, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.Он добавил, что ему запрещено комментировать расследование, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.Что касается дальнейших съемок фильма, то Болдуин не думает, что они возобновятся."Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", — сказал он.Пока Болдуин общался с папарацци, его жена Хилария, которая была, видимо, раздражена, снимала интервьюеров на мобильный телефон. В завершение беседы актер попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут дети".Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.
https://ria.ru/20211029/bolduin-1756898905.html
https://ria.ru/20211027/narusheniya-1756587091.html
https://ria.ru/20211027/bolduin-1756579638.html
санта-фе (сша)
сша
вермонт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730434_239:0:2464:1669_1920x0_80_0_0_4db12c4721f7a04ac7e42667408edd48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санта-фе (сша), сша, вермонт, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
08:13 31.10.2021 (обновлено: 09:32 31.10.2021)
 
Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма

Болдуин назвал гибель оператора "одним событием на триллион" и исключил продолжение съемок

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где от выпущенной им пули погибла женщина-кинооператор.
Актер остановил машину на обочине дороги в штате Вермонт и вышел к преследовавшим его репортерам-папарацци, передает телеканал CNN.
Съемки фильма Ржавчина с участием Алека Болдуина - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 17:07
Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной
"Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", — сказал Болдуин.
Он задался вопросом о том, сколько пуль отстреляли на фильмах и телешоу за несколько десятилетий.
"Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", — сказал актер, подчеркнув, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.
Он добавил, что ему запрещено комментировать расследование, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.
Жители Нью-Мексико возле фотографии Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 21:49Культура
Помощник режиссера признал нарушения с оружием на съемках фильма Болдуина
Что касается дальнейших съемок фильма, то Болдуин не думает, что они возобновятся.
"Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", — сказал он.
Пока Болдуин общался с папарацци, его жена Хилария, которая была, видимо, раздражена, снимала интервьюеров на мобильный телефон. В завершение беседы актер попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут дети".
Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.
Полицейские автомобили на месте съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 20:36
Епископ высказался об инциденте на съемках фильма с Болдуином
 
КультураСанта-Фе (США)СШАВермонтУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срок
12:10В Москве на ИВЛ находится 749 человек
12:08МХАТ отменил спектакль с Бузовой
11:52Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19
11:51На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков
11:44Опубликовано видео с места убийства двух девочек в Туве
11:41СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве
11:37Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:35В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19
11:34Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:33В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19
11:32В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:18Астронавтов NASA попросили "ходить под себя"
11:17Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест
11:15В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем
11:11Представитель талибов прокомментировал нападение на свадьбу в Афганистане
11:03Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
10:58В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле
10:49В Красноярске нашли тело подростка
10:46В Астраханской области утонула пятилетняя девочка
Лента новостейМолния
Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срокВ Москве на ИВЛ находится 749 человек МХАТ отменил спектакль с БузовойМурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиковОпубликовано видео с места убийства двух девочек в ТувеСК раскрыл подробности убийства двух девочек в ТувеНазван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ России за сутки умерли 1158 больных COVID-19Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомАстронавтов NASA попросили "ходить под себя"Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование местВ Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над СинаемПредставитель талибов прокомментировал нападение на свадьбу в АфганистанеМишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздникомВ Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отелеВ Красноярске нашли тело подросткаВ Астраханской области утонула пятилетняя девочка