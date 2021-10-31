https://ria.ru/20211031/blokposty-1757118029.html

Более 120 машин не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов

Более 120 машин не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов - РИА Новости, 31.10.2021

Более 120 машин не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов

Более 120 автомобилей и два экскурсионных автобуса не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов, установленных на границе региона в целях... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:54

2021-10-31T19:54

2021-10-31T20:29

севастополь

коронавирус в россии

республика крым

нерабочие дни

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Более 120 автомобилей и два экскурсионных автобуса не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов, установленных на границе региона в целях недопущения завоза коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.Блокпосты начали работать в Севастополе 30 октября. Они установлены на всех дорогах, ведущих в севастопольский регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Проводится термометрия. Требование распространяется как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него. Исключение - экстренные случаи. В границах региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни и ввоза инфекции. За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин.О введении ограничений предупреждают и пассажиров на станциях отправления поездов, убывающих в Севастополь. При этом из прибывших на железнодорожный вокзал в город не пустили четырех человек.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756476421.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, коронавирус в россии, республика крым, нерабочие дни