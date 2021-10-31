19:54 31.10.2021 (обновлено: 20:29 31.10.2021)
Более 120 машин не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов
Более 120 транспортных средств не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и дружинники проверяют наличие QR-кодов у граждан на блокпосту на въезде в Севастополь
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Более 120 автомобилей и два экскурсионных автобуса не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов, установленных на границе региона в целях недопущения завоза коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.
Блокпосты начали работать в Севастополе 30 октября. Они установлены на всех дорогах, ведущих в севастопольский регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Проводится термометрия. Требование распространяется как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него. Исключение - экстренные случаи. В границах региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни и ввоза инфекции. За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин.
"По итогам второго дня через блокпосты не пропустили 124 автомобиля, а также два экскурсионных автобуса. При этом на блокпостах отмечают снижение транспортного потока по сравнению с предыдущим днем", - говорится в сообщении.
О введении ограничений предупреждают и пассажиров на станциях отправления поездов, убывающих в Севастополь. При этом из прибывших на железнодорожный вокзал в город не пустили четырех человек.