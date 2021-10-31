https://ria.ru/20211031/bespilotnik-1757086764.html

В Турции сделали "замечание" Украине

В Турции сделали "замечание" Украине - РИА Новости, 31.10.2021

В Турции сделали "замечание" Украине

Приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте, заявил... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:08

2021-10-31T14:08

2021-10-31T18:40

в мире

киев

турция

мид турции

министерство обороны украины

большая двадцатка

мевлют чавушоглу

дмитрий кулеба

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РИМ, 31 октября — РИА Новости. Приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20."Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По словам Чавушоглу, Украина должна перестать использовать название Турции в этом контексте."Турцию не за что винить в этой ситуации. В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенным в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию. Украина также должна перестать использовать название нашей страны", — подчеркнул глава МИД Турции.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.

https://ria.ru/20211029/voyna-1756953570.html

https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756916964.html

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в мире, киев, турция, мид турции, министерство обороны украины, большая двадцатка, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, россия