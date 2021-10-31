https://ria.ru/20211031/bayden-1757131084.html
Байден ответил на вопрос о рекордном падении рейтингов
Байден ответил на вопрос о рекордном падении рейтингов - РИА Новости, 01.11.2021
Байден ответил на вопрос о рекордном падении рейтингов
Президент США Джо Байден заявил, что не обращает внимание на падение рейтинга и избирался не ради одобрения в рамках соцопросов. РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T23:42
2021-10-31T23:42
2021-11-01T09:41
в мире
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джо байден
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не обращает внимание на падение рейтинга и избирался не ради одобрения в рамках соцопросов."Опросы могут падать, расти. Сначала они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять внизу. Со всеми другими президентами это случалось, но я не поэтому избирался, не для того, чтобы определять, как я работаю по опросам. Я избирался, чтобы быть уверенным, что смогу исполнить в качестве президента США то, что обещал", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".Он подчеркнул, что США получили значительную поддержку на саммите "двадцатки". "США самая критически важная часть всей повестки дня", - сказал президент СШАРанее сообщалось, что популярность Байдена за первые девять месяцев на посту лидера США падает стремительней, чем у предыдущих президентов.
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в мире, сша, джо байден
23:42 31.10.2021 (обновлено: 09:41 01.11.2021)
Байден ответил на вопрос о рекордном падении рейтингов
Байден заявил, что не обращает внимание на падение рейтингов
РИМ, 31 окт - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что не обращает внимание на падение рейтинга и избирался не ради одобрения в рамках соцопросов.
"Опросы могут падать, расти. Сначала они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять внизу. Со всеми другими президентами это случалось, но я не поэтому избирался, не для того, чтобы определять, как я работаю по опросам. Я избирался, чтобы быть уверенным, что смогу исполнить в качестве президента США то, что обещал", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
Он подчеркнул, что США получили значительную поддержку на саммите "двадцатки". "США самая критически важная часть всей повестки дня", - сказал президент США
Ранее сообщалось, что популярность Байдена за первые девять месяцев на посту лидера США падает стремительней, чем у предыдущих президентов.