https://ria.ru/20211031/bayden-1757130513.html

Байден дал совет России по нефтедобыче

Байден дал совет России по нефтедобыче - РИА Новости, 01.11.2021

Байден дал совет России по нефтедобыче

Отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-31T23:32

2021-10-31T23:32

2021-11-01T10:11

в мире

сша

саудовская аравия

джо байден

цены на нефть

россия

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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным, заявил президент США Джо Байден."Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

https://ria.ru/20210805/slanets-1744410439.html

сша

саудовская аравия

россия

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2021

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в мире, сша, саудовская аравия, джо байден, цены на нефть, россия