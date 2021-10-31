https://ria.ru/20211031/bayden-1757130513.html
Байден дал совет России по нефтедобыче
Байден дал совет России по нефтедобыче - РИА Новости, 01.11.2021
Байден дал совет России по нефтедобыче
Отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T23:32
2021-10-31T23:32
2021-11-01T10:11
в мире
сша
саудовская аравия
джо байден
цены на нефть
россия
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным, заявил президент США Джо Байден."Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
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в мире, сша, саудовская аравия, джо байден, цены на нефть, россия
23:32 31.10.2021 (обновлено: 10:11 01.11.2021)
Байден дал совет России по нефтедобыче
Байден: отказ России и Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу был бы неправильным