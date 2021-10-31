https://ria.ru/20211031/bayden-1757130400.html

Байден заявил о готовности США отвечать на враждебные действия Ирана

Байден заявил о готовности США отвечать на враждебные действия Ирана - РИА Новости, 01.11.2021

Байден заявил о готовности США отвечать на враждебные действия Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что США будут отвечать на враждебные действия Ирана, в том числе атаки дронов. РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-31T23:31

2021-10-31T23:31

2021-11-01T10:06

в мире

сша

иран

рим

джо байден

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США будут отвечать на враждебные действия Ирана, в том числе атаки дронов."Что касается вопроса о том, как мы ответим на действия, предпринятые ими (Ираном - ред.) против интересов США, будь то удары беспилотников или что-то другое, мы ответим, если это будет продолжаться", - сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20.

https://ria.ru/20211031/svpd-1757129369.html

сша

иран

рим

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2021

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в мире, сша, иран, рим, джо байден, большая двадцатка