https://ria.ru/20211031/bayden-1757130400.html
Байден заявил о готовности США отвечать на враждебные действия Ирана
Байден заявил о готовности США отвечать на враждебные действия Ирана - РИА Новости, 01.11.2021
Байден заявил о готовности США отвечать на враждебные действия Ирана
Президент США Джо Байден заявил, что США будут отвечать на враждебные действия Ирана, в том числе атаки дронов. РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T23:31
2021-10-31T23:31
2021-11-01T10:06
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джо байден
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США будут отвечать на враждебные действия Ирана, в том числе атаки дронов."Что касается вопроса о том, как мы ответим на действия, предпринятые ими (Ираном - ред.) против интересов США, будь то удары беспилотников или что-то другое, мы ответим, если это будет продолжаться", - сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20.
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в мире, сша, иран, рим, джо байден, большая двадцатка
23:31 31.10.2021 (обновлено: 10:06 01.11.2021)
Байден заявил о готовности США отвечать на враждебные действия Ирана
Байден: США будут отвечать на враждебные действия Ирана, в том числе атаки дронов