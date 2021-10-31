https://ria.ru/20211031/avariya-1757081208.html

В Нальчике два человека погибли в ДТП

В Нальчике два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 31.10.2021

В Нальчике два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, еще один пострадал в ночной аварии в Нальчике, сообщает управление ГИБДД регионального МВД. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T12:44

2021-10-31T12:44

2021-10-31T12:44

происшествия

нальчик

угибдд

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НАЛЬЧИК, 31 окт – РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в ночной аварии в Нальчике, сообщает управление ГИБДД регионального МВД."Около 04.30 мск в воскресенье на улице Тарчокова в Нальчике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Opel Insignia под управлением 27-летнего жителя поселка Кенже", - говорится в сообщении.По данным УГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на придорожный каменный бордюр, а после врезался в придорожное дерево."В результате ДТП два пассажира иномарки - 20-летние местные жители - получили травмы, несовместимые с жизнью, водитель госпитализирован", - уточняет ведомство.Причины и обстоятельства аварии выясняются.

https://ria.ru/20211030/dtp-1756998477.html

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2021

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происшествия, нальчик, угибдд