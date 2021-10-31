Астронавтов NASA попросили "ходить под себя"
Менеджер NASA Стич попросил астронавтов "ходить под себя" из-за проблем с туалетом
© REUTERS / NASA TVАстронавты NASA Шейн Кимбро, Меган МакАртур, Тома Песке и Акихико Хошиде на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon перед запуском
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Астронавтов, которые в скором времени должны вернуться на Землю на корабле Crew Dragon, попросили рассмотреть "другие способы справлять нужду" после инцидента с туалетом во время предыдущего полета гражданского корабля. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на менеджера программы коммерческих экипажей NASA Стива Стича.
По его словам, существуют другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые им функции.
"Астронавты надевают специальное нижнее белье под скафандр <…> и полет домой длится недолго", — пояснил менеджер.
В настоящее время на борту космического судна находятся астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган МакАртур, Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Томас Песке из Европейского космического агентства (ЕКА).
4 октября, 18:46НаукаНа российском сегменте МКС заработал второй туалет
В время полета космической миссии Inspiration4 в сентябре произошел сбой в туалетной системе. По словам инженера и вице-президента SpaceX по вопросам безопасности полета Уильяма Герстенмайера, на корабле Crew Dragon отсоединился шланг и в вентиляционную систему попала жидкость.
Похожую проблему зафиксировали на капсуле миссии Crew-2, которая пристыкована к МКС, и должна вернуться на Землю в ноябре.