https://ria.ru/20211031/astronavty-1757074300.html

Астронавтов NASA попросили "ходить под себя"

Астронавтов NASA попросили "ходить под себя" - РИА Новости, 31.10.2021

Астронавтов NASA попросили "ходить под себя"

Астронавтов, которые в скором времени должны вернуться на Землю на корабле Crew Dragon, попросили рассмотреть "другие способы справлять нужду" после инцидента с РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T11:18

2021-10-31T11:18

2021-10-31T11:18

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Астронавтов, которые в скором времени должны вернуться на Землю на корабле Crew Dragon, попросили рассмотреть "другие способы справлять нужду" после инцидента с туалетом во время предыдущего полета гражданского корабля. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на менеджера программы коммерческих экипажей NASA Стива Стича.По его словам, существуют другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые им функции.В настоящее время на борту космического судна находятся астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган МакАртур, Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Томас Песке из Европейского космического агентства (ЕКА).В время полета космической миссии Inspiration4 в сентябре произошел сбой в туалетной системе. По словам инженера и вице-президента SpaceX по вопросам безопасности полета Уильяма Герстенмайера, на корабле Crew Dragon отсоединился шланг и в вентиляционную систему попала жидкость.Похожую проблему зафиксировали на капсуле миссии Crew-2, которая пристыкована к МКС, и должна вернуться на Землю в ноябре.

https://ria.ru/20211004/mks-1753061417.html

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в мире, наса, космос, crew dragon