https://ria.ru/20211031/arestovich-1757113941.html

На Украине объяснили, почему не считают применение Bayraktar нарушением

На Украине объяснили, почему не считают применение Bayraktar нарушением - РИА Новости, 31.10.2021

На Украине объяснили, почему не считают применение Bayraktar нарушением

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:12

2021-10-31T19:12

2021-10-31T20:31

в мире

украина

киев

донбасс

ситуация в днр и лнр

алексей арестович

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КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не нарушала минские договоренности, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника."Надо четко понимать очень важную вещь, что в Минских соглашениях указано, что запрещено применять иностранные дроны. А дроны, стоящие на вооружении украинских Вооруженных сил, отнюдь не являются иностранными. Вот и всё", - сказал он в интервью телеканалу "Дом".

https://ria.ru/20211031/bespilotnik-1757086764.html

украина

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донбасс

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в мире, украина, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, алексей арестович