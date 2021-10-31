https://ria.ru/20211031/arestovich-1757113941.html
На Украине объяснили, почему не считают применение Bayraktar нарушением
На Украине объяснили, почему не считают применение Bayraktar нарушением - РИА Новости, 31.10.2021
На Украине объяснили, почему не считают применение Bayraktar нарушением
Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T19:12
2021-10-31T19:12
2021-10-31T20:31
в мире
украина
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ситуация в днр и лнр
алексей арестович
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КИЕВ, 31 окт - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не нарушала минские договоренности, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника."Надо четко понимать очень важную вещь, что в Минских соглашениях указано, что запрещено применять иностранные дроны. А дроны, стоящие на вооружении украинских Вооруженных сил, отнюдь не являются иностранными. Вот и всё", - сказал он в интервью телеканалу "Дом".
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в мире, украина, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, алексей арестович
19:12 31.10.2021 (обновлено: 20:31 31.10.2021)
На Украине объяснили, почему не считают применение Bayraktar нарушением
Арестович: Украина не нарушала минские договоренности, применив Bayraktar в Донбассе