https://ria.ru/20211030/zakharova-1757048879.html

МИД назвал условие для встречи "в нормандском формате"

МИД назвал условие для встречи "в нормандском формате" - РИА Новости, 30.10.2021

МИД назвал условие для встречи "в нормандском формате"

Встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Востоке Украины проводятся "не ради встреч" как таковых, а для достижения конкретного результата,... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T23:05

2021-10-30T23:05

2021-10-30T23:05

в мире

украина

мария захарова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Востоке Украины проводятся "не ради встреч" как таковых, а для достижения конкретного результата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотела бы обратить внимание на то, что при всех возможных параметрах обсуждения перспективных встреч в нормандском формате всегда с российской стороны подчеркнуто главное: что встречи проводятся не ради встреч", - сказала она в эфире "Соловьев Live".По словам Захаровой, прошло то время, когда "делался вид нашими западными партнерами, что эти встречи должны вот-вот принести результат", когда на самом деле, возможно, даже заранее, они понимали, что конкретно от этих переговоров результата не будет, зато эти переговоры использовались как "ширма для выгораживания действий их украинских протеже"."Эти времена ушли безвозвратно и очень давно. Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то – да, конечно. Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756708968.html

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в мире, украина, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия