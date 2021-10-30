https://ria.ru/20211030/volgograd-1756981415.html

Волгоградка родила четверых близнецов и стала звездой соцсетей

Волгоградка родила четверых близнецов и стала звездой соцсетей - РИА Новости, 30.10.2021

Волгоградка родила четверых близнецов и стала звездой соцсетей

Виктория и Алексей Маркович из Волгограда в январе стали многодетными родителями: к двум дочкам прибавилось четверо сыновей. Их трехлетняя Юля усаживается в... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T10:38

2021-10-30T10:38

2021-10-30T22:26

общество

волгоград

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 30 окт — РИА Новости, Светлана Самсонова. Виктория и Алексей Маркович из Волгограда в январе стали многодетными родителями: к двум дочкам прибавилось четверо сыновей. Их трехлетняя Юля усаживается в детскую коляску в ноги к малышам и спрашивает, почему у нее так много братиков. "Потому что они тебя очень любят", — отвечает ей мама.Пара рассказала РИА Новости, как справляется с близнецами и почему они решили вести странички о своей семье в Instagram и TikTok.Три или четыреКогда Виктория и Алексей выходят на прогулку со всеми своими детьми, они сразу же оказываются в центре внимания. Вот и сейчас, как только они подкатились к магазину с двумя колясками с двумя малышами в каждой, вокруг загалдели сердобольные тетушки: "И все ваши? Справляетесь?" Алексей привычно отвечает: "Да, все хорошо, спасибо".Семья живет в поселке Максима Горького, который находится на окраине Волгограда. Сюда редко ходит общественный транспорт: в вечернее время и по выходным всего лишь раз в час, по будням — чуть чаще. А от конечной остановки автобуса нужно идти еще минут двадцать до их дома в частном секторе, преодолев железнодорожный переезд. По разбитым дорогам этим же маршрутом Виктория отводит второклассницу Кристину в школу."Скоро переезд закроют: тут новый железнодорожный путь прокладывают. Как до школы, магазинов, да и в город будем добираться, не знаю. На такси только, а по объездной дороге выйдет дорого. А своей машины у нас нет", — говорит Алексей.Как признается его жена, она не планировала иметь многодетную семью, но после рождения двух дочек решили, что еще должен быть и мальчик. Супруги обрадовались, когда поняли, что Вика снова в положении. Правда, на первых же неделях беременности молодая женщина оказалась в больнице.Беременность протекала непросто, Вика часто ложилась на сохранение, ее вели врачи из областного перинатального центра, консультировали московские специалисты. "На одной из телеконсультаций врач из Москвы спросил у меня, предлагали ли мне сделать редукцию эмбриона, я сказала, что нет. И тогда мне показалось, что наших врачей поругали за это. Но, честно говоря, я не представляю сейчас, если бы кто-то из малышей не родился. Хотя меня предупреждали, что кто-то из них может не выжить", — говорит женщина.Мальчики появились намного раньше срока, сразу оказались в реанимации. Кирилл, Дима и Рома родились весом около полутора килограммов, а Богдан всего 900 граммов. Взять их на руки маме разрешили только через несколько дней — и то совсем ненадолго. Недоношенным малышам поставили различные патологии при рождении, но сейчас, когда детям больше девяти месяцев, многие диагнозы сняты. Особое беспокойство вызывает только Богдан, он по-прежнему самый маленький из братьев, ему еще предстоит лечение в связи со зрением.Жизнь в соцсетяхВиктория начала активно вести свою страницу в Instagram, когда ее положили в перинатальный центр, за два месяца до родов, столько же она провела там и после рождения мальчиков. И чтобы хоть как-то отвлечься, она рассказывала подписчикам о своей уникальной ситуации, о своем самочувствии, о планах после рождения, делилась переживаниями, спрашивала совета. В оглавлении профиля у нее написано: случай на миллион, не ЭКО. Говорит, мало кто верит, что многоплодная беременность возникла естественным путем.Сейчас у нее более 70 тысяч подписчиков в Instagram и больше 80 тысяч в TikTok, видео с малышами набирает по миллиону просмотров. Но сама Виктория себя блогером не считает и, как она признается, много на этом не зарабатывает. Говорит, для этого нужно каждый день выкладывать ролики, а у нее на это не всегда есть время. Но нередко с кем-то работает по бартеру: в основном ей предлагают услуги или вещи для малюток за размещение рекламы того или иного магазина, что для семьи с шестью детьми оказывается существенной помощью."Бывает, просят разместить картинки с полуобнаженными девушками или с матерными выражениями. Я от такого отказываюсь, мои подписчики меня просто не поймут. Размещаю все, что касается детей, здоровья. То, за что не будет стыдно потом", — говорит Виктория.Несмотря на то, что Вика тщательно подбирает контент для своих публикаций, негативные комментарии под постами все-таки появляются. "Пишут, конечно, неприятные вещи: нарожала, лишь бы не работать и получать пособия. Или о том, что я что-то не то делаю с детьми: неправильно кормлю, не так держу на руках и прочее. Сначала это обижало, пыталась оправдаться перед такими людьми, вежливо объясняла. Сейчас могу и резко ответить, а вообще стараюсь не реагировать", — говорит девушка.Муж скептически относится к ее блогерству, но не противится и даже сам не раз становился героем роликов."Видео, где Леша кормит четверых близнецов, за несколько часов набрало несколько сотен тысяч просмотров. Шутит, что он теперь звезда", — смеется Вика.На вопрос, чувствует ли Виктория ответственность перед своими подписчиками, отвечает Алексей: "Ответственность есть только за детей!"Папа в декретеВиктория до рождения четверни работала в "Магните" продавцом. Когда малыши появились, компания поддержала материально: погасили остаток ипотечного кредита, который семья брала на покупку небольшого дома, около 300 тысяч рублей, подарили вещи для деток. Вообще, добрых людей вокруг оказалось много: родные, знакомые, подписчики в соцсетях помогают молодой семье с вещами для детей.Чтобы справляться с большим семейством, в декрет ушла не только Вика, но и ее муж, который работал мастером бригады в компании, обслуживающей локомотивы.Вся жизнь супругов вертится вокруг детей. Причем они разделились: папа дежурит ночью и дает высыпаться маме. Алексей по ночам встает, кормит из бутылочек малышей, а утром на пост заступает Вика. Пока сыновья спят, она отводит старшую Кристину в школу, потом приходит домой — заниматься трехлетней Юлей. Младшая дочка в детсад не ходит: родители переживают, что часто будет болеть, а близнецов нельзя заражать. У мальчиков, по словам Виктории, бывают затяжные приступы кашля.Мальчики обычно просыпаются после завтрака, и мама начинает их кормить из заранее приготовленных бутылочек с молоком и смесями. Богдан, кстати, еще полностью на грудном молоке. Малыши приучены к самостоятельности, они уже сами держат бутылочки и кушают, лежа в кроватках."Я пыталась кормить грудью каждого, но быстро поняла, что это невозможно. Пока кормишь одного, другие громко плачут. Начала сцеживаться, сразу стало проще", — говорит Виктория.Покормив мальчиков, Вика их купает, переодевает и играет с ними на полу. Малыши потихоньку начинают ползать, так что за ними нужно следить. К обеду просыпается Алексей, снова всех детей нужно покормить, а затем большая семья отправляется на прогулку, а заодно и в магазин за продуктами."Мы, в общем-то, больше никуда и не ходим. Дом — улица — дом. Когда сил нет на прогулку, просто выносим детей в наш небольшой садик, они в колясках подремлют, а мы пока домашними делами занимаемся", — говорит Алексей.Хотя, признается Виктория, отдых родителям от детей бывает необходим."Когда сильно устану, я могу сходить к соседке немного поболтать или к подруге покрасить волосы. Знаю, что на полчаса-час спокойно могу доверить всех детей мужу. А недавно я даже приняла участие в конкурсе Instaмама Волгограда, ездила на церемонию награждения. Так что удается даже светскую жизнь вести", — смеется Виктория.По ее словам, дочки ей помогают с малышами: старшая Кристина раздает братьям бутылочки, следит, как они кушают, а Юля на подхвате — например, при смене подгузников.Мечта о домеСемья живет в маленьком доме, где всего две жилые комнаты. В одной спят дочки, в зале — родители с близнецами. В комнате размещены четыре детские кроватки, диван и комод. Марковичи признаются, что им тесно. Этот дом они купили три года назад с использованием материнского капитала, взяв кредит."Мечтаем расшириться, купить большой дом. В квартире уже все не поместимся. Ходили в администрацию области, думали, может, чем помогут, а нам предложили только льготную ипотеку. Но сейчас мы не можем ее себе позволить. Зато на следующий год нас включат в программу "Молодая семья", по которой можно получить первоначальный взнос на приобретение жилья. Так что надеемся, что сможем в скором времени переехать отсюда", — рассказывает Виктория.

https://ria.ru/20211029/ipoteka-1756941308.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, волгоград, здоровье - общество