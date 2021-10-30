https://ria.ru/20211030/virus-1756968201.html
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать - РИА Новости, 30.10.2021
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении нового вируса, который не удастся сдержать. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T04:35
2021-10-30T04:35
2021-10-30T07:33
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении нового вируса, который не удастся сдержать.По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.Как отметил Гебрейесус, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление путем создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса завершится, если человечество решит так сделать, поскольку у мира есть все необходимые инструменты для победы над заболеванием.По словам Гебрейесуса, цель вакцинировать по меньшей мере 40% населения каждой страны мира к концу года "достижима", но для этого государства и компании должны действовать в соответствиями со своими заявлениями. Он призвал страны, которые достигли целевого показателя, в том числе членов "Большой двадцатки", отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.
https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html
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в мире, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
04:35 30.10.2021 (обновлено: 07:33 30.10.2021)
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о риске появления нового опасного вируса
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Тедрос Адханом Гебрейесус
предупредил о возможном появлении нового вируса, который не удастся сдержать.
"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - заявил он в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки".
По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.
Как отметил Гебрейесус, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление путем создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.
Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса завершится, если человечество решит так сделать, поскольку у мира есть все необходимые инструменты для победы над заболеванием.
По словам Гебрейесуса, цель вакцинировать по меньшей мере 40% населения каждой страны мира к концу года "достижима", но для этого государства и компании должны действовать в соответствиями со своими заявлениями. Он призвал страны, которые достигли целевого показателя, в том числе членов "Большой двадцатки", отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.