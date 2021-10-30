https://ria.ru/20211030/virus-1756968201.html

Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать

Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать - РИА Новости, 30.10.2021

Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении нового вируса, который не удастся сдержать. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T04:35

2021-10-30T04:35

2021-10-30T07:33

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении нового вируса, который не удастся сдержать.По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.Как отметил Гебрейесус, мировому сообществу нужна "усиленная" ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление путем создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса завершится, если человечество решит так сделать, поскольку у мира есть все необходимые инструменты для победы над заболеванием.По словам Гебрейесуса, цель вакцинировать по меньшей мере 40% населения каждой страны мира к концу года "достижима", но для этого государства и компании должны действовать в соответствиями со своими заявлениями. Он призвал страны, которые достигли целевого показателя, в том числе членов "Большой двадцатки", отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.

https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html

https://ria.ru/20211027/sputnik-1756531631.html

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2021

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в мире, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19