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Религия
https://ria.ru/20211030/vera-1757049349.html
Сепаратисты, что ли? На Украине священник набросился на русскоязычную женщину
На Украине епископ ПЦУ избил женщину из-за русского языка - РИА Новости, 30.10.2021
Сепаратисты, что ли? На Украине священник набросился на русскоязычную женщину
В Киеве разгорелся конфликт между епископом так называемой раскольнической "Православной церкви Украины" и его соседкой по многоквартирному дому. О случившемся... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T23:12
2021-10-30T23:20
религия
в мире
общество
украина
киев
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Киеве разгорелся конфликт между епископом так называемой раскольнической "Православной церкви Украины" и его соседкой по многоквартирному дому. О случившемся сообщил интернет-портал "Факты".В материале уточняется, что ссора между соседями произошла из-за собаки пострадавшей. Священнослужителю не понравился громкий лай домашнего питомца. Он накинулся на женщину на улице у подъезда и стал бить ее. Как рассказала позже потерпевшая, все произошло, настолько быстро, что она даже не успела отреагировать.Позже служитель церкви напал на мужа пострадавшей, который пришел, чтобы разобраться в произошедшем. Во второй раз причиной агрессии стал русский язык, на котором говорила супружеская пара."Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?", — процитировала потерпевшая священника ПЦУКак пишет "Обозреватель", открыто уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20211030/bezumie-1756964747.html
https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html
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в мире, общество, украина, киев, православная церковь украины (пцу)
23:12 30.10.2021 (обновлено: 23:20 30.10.2021)
 
На Украине епископ ПЦУ избил женщину из-за русского языка

Факты: в Киеве епископ ПЦУ набросился на супругов, разговаривавших на русском языке

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Киеве разгорелся конфликт между епископом так называемой раскольнической "Православной церкви Украины" и его соседкой по многоквартирному дому. О случившемся сообщил интернет-портал "Факты".
В материале уточняется, что ссора между соседями произошла из-за собаки пострадавшей. Священнослужителю не понравился громкий лай домашнего питомца. Он накинулся на женщину на улице у подъезда и стал бить ее. Как рассказала позже потерпевшая, все произошло, настолько быстро, что она даже не успела отреагировать.
Репродукция картины художника Ф.А.Моллера Николай Васильевич Гоголь - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 01:50Культура
На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
Позже служитель церкви напал на мужа пострадавшей, который пришел, чтобы разобраться в произошедшем. Во второй раз причиной агрессии стал русский язык, на котором говорила супружеская пара.
"Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?", — процитировала потерпевшая священника ПЦУ
Как пишет "Обозреватель", открыто уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
Священнослужители и верующие на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 08:00Религия
На Украине придумали, как победить русский мир. Но не учли главного
 
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