https://ria.ru/20211030/vera-1757049349.html

Сепаратисты, что ли? На Украине священник набросился на русскоязычную женщину

На Украине епископ ПЦУ избил женщину из-за русского языка - РИА Новости, 30.10.2021

Сепаратисты, что ли? На Украине священник набросился на русскоязычную женщину

В Киеве разгорелся конфликт между епископом так называемой раскольнической "Православной церкви Украины" и его соседкой по многоквартирному дому. О случившемся... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T23:12

2021-10-30T23:12

2021-10-30T23:20

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Киеве разгорелся конфликт между епископом так называемой раскольнической "Православной церкви Украины" и его соседкой по многоквартирному дому. О случившемся сообщил интернет-портал "Факты".В материале уточняется, что ссора между соседями произошла из-за собаки пострадавшей. Священнослужителю не понравился громкий лай домашнего питомца. Он накинулся на женщину на улице у подъезда и стал бить ее. Как рассказала позже потерпевшая, все произошло, настолько быстро, что она даже не успела отреагировать.Позже служитель церкви напал на мужа пострадавшей, который пришел, чтобы разобраться в произошедшем. Во второй раз причиной агрессии стал русский язык, на котором говорила супружеская пара."Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?", — процитировала потерпевшая священника ПЦУКак пишет "Обозреватель", открыто уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20211030/bezumie-1756964747.html

https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html

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в мире, общество, украина, киев, православная церковь украины (пцу)