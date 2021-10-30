https://ria.ru/20211030/vera-1757049349.html
Сепаратисты, что ли? На Украине священник набросился на русскоязычную женщину
На Украине епископ ПЦУ избил женщину из-за русского языка - РИА Новости, 30.10.2021
Сепаратисты, что ли? На Украине священник набросился на русскоязычную женщину
В Киеве разгорелся конфликт между епископом так называемой раскольнической "Православной церкви Украины" и его соседкой по многоквартирному дому. О случившемся... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T23:12
2021-10-30T23:12
2021-10-30T23:20
религия
в мире
общество
украина
киев
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/93/1559709379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_255a2221b58a1e4500c92725314da4d8.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Киеве разгорелся конфликт между епископом так называемой раскольнической "Православной церкви Украины" и его соседкой по многоквартирному дому. О случившемся сообщил интернет-портал "Факты".В материале уточняется, что ссора между соседями произошла из-за собаки пострадавшей. Священнослужителю не понравился громкий лай домашнего питомца. Он накинулся на женщину на улице у подъезда и стал бить ее. Как рассказала позже потерпевшая, все произошло, настолько быстро, что она даже не успела отреагировать.Позже служитель церкви напал на мужа пострадавшей, который пришел, чтобы разобраться в произошедшем. Во второй раз причиной агрессии стал русский язык, на котором говорила супружеская пара."Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?", — процитировала потерпевшая священника ПЦУКак пишет "Обозреватель", открыто уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20211030/bezumie-1756964747.html
https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/93/1559709379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d399379dfc65a262d52ac4d3ee820413.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, украина, киев, православная церковь украины (пцу)
23:12 30.10.2021 (обновлено: 23:20 30.10.2021)
На Украине епископ ПЦУ избил женщину из-за русского языка
Факты: в Киеве епископ ПЦУ набросился на супругов, разговаривавших на русском языке