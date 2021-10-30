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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211030/vaktsiny-1757007147.html
В РПЦ выступили за взаимное признание вакцин от COVID-19 в рамках G20
В РПЦ выступили за взаимное признание вакцин от COVID-19 в рамках G20 - РИА Новости, 30.10.2021
В РПЦ выступили за взаимное признание вакцин от COVID-19 в рамках G20
Взаимное признание вакцин странами "Большой двадцатки" необходимо, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:23
2021-10-30T15:23
религия
в мире
вакцинация
большая двадцатка
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взаимное признание вакцин странами "Большой двадцатки" необходимо, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Более тесное взаимодействие между странами "Большой двадцатки", по его мнению, необходимо в ситуации пандемии. "Мы должны понимать, что между странами "двадцатки" могут существовать значительные разногласия, и они существуют, прежде всего на политическом уровне. Но когда дело касается здоровья людей, жизни людей, общего вызова, брошенного всему человечеству, то здесь, мне кажется, политические разногласия должны быть отброшены в сторону", - добавил он.Странам G20 необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".
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в мире, вакцинация, большая двадцатка, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
15:23 30.10.2021
 
В РПЦ выступили за взаимное признание вакцин от COVID-19 в рамках G20

Митрополит Иларион призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19 в рамках G20

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взаимное признание вакцин странами "Большой двадцатки" необходимо, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Вопрос взаимного признания вакцин, мне кажется, давно назрел, потому что вакцина российская ничуть не хуже западных, и люди, которые вакцинированы в России, приезжая в страны Запада, сталкиваются с определенного рода дискриминацией. <...> Хотелось бы надеяться на то, что он будет решен", - сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, отвечая на вопрос ведущей о том, ожидает ли он взаимного признания вакцин саммитом G20 в Риме.
Более тесное взаимодействие между странами "Большой двадцатки", по его мнению, необходимо в ситуации пандемии. "Мы должны понимать, что между странами "двадцатки" могут существовать значительные разногласия, и они существуют, прежде всего на политическом уровне. Но когда дело касается здоровья людей, жизни людей, общего вызова, брошенного всему человечеству, то здесь, мне кажется, политические разногласия должны быть отброшены в сторону", - добавил он.
Странам G20 необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".
Панно на фасаде конференц-центра La Nuvola перед саммитом глав государств G20 - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 02:05
"Группа двадцати" (G20)
 
РелигияВ миреВакцинацияБольшая двадцаткаРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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