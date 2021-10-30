В РПЦ выступили за взаимное признание вакцин от COVID-19 в рамках G20
Митрополит Иларион призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19 в рамках G20
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взаимное признание вакцин странами "Большой двадцатки" необходимо, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Вопрос взаимного признания вакцин, мне кажется, давно назрел, потому что вакцина российская ничуть не хуже западных, и люди, которые вакцинированы в России, приезжая в страны Запада, сталкиваются с определенного рода дискриминацией. <...> Хотелось бы надеяться на то, что он будет решен", - сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, отвечая на вопрос ведущей о том, ожидает ли он взаимного признания вакцин саммитом G20 в Риме.
Более тесное взаимодействие между странами "Большой двадцатки", по его мнению, необходимо в ситуации пандемии. "Мы должны понимать, что между странами "двадцатки" могут существовать значительные разногласия, и они существуют, прежде всего на политическом уровне. Но когда дело касается здоровья людей, жизни людей, общего вызова, брошенного всему человечеству, то здесь, мне кажется, политические разногласия должны быть отброшены в сторону", - добавил он.
Странам G20 необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".
Вчера, 02:05"Группа двадцати" (G20)