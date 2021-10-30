https://ria.ru/20211030/vaktsiny-1757007147.html

В РПЦ выступили за взаимное признание вакцин от COVID-19 в рамках G20

В РПЦ выступили за взаимное признание вакцин от COVID-19 в рамках G20 - РИА Новости, 30.10.2021

В РПЦ выступили за взаимное признание вакцин от COVID-19 в рамках G20

Взаимное признание вакцин странами "Большой двадцатки" необходимо, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:23

2021-10-30T15:23

2021-10-30T15:23

религия

в мире

вакцинация

большая двадцатка

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взаимное признание вакцин странами "Большой двадцатки" необходимо, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Более тесное взаимодействие между странами "Большой двадцатки", по его мнению, необходимо в ситуации пандемии. "Мы должны понимать, что между странами "двадцатки" могут существовать значительные разногласия, и они существуют, прежде всего на политическом уровне. Но когда дело касается здоровья людей, жизни людей, общего вызова, брошенного всему человечеству, то здесь, мне кажется, политические разногласия должны быть отброшены в сторону", - добавил он.Странам G20 необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".

https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html

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