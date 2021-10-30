21:52 30.10.2021 (обновлено: 23:40 30.10.2021)
Глава ДНР заявил о подготовке Украиной "войны или серьезной провокации"
Глава ДНР Пушилин заявил о подготовке Украины к войне или серьезной провокации
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ряд признаков говорит о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации", заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных (сел) или выход на границу (с Россией)", - заявил Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Он пояснил, что Украина стягивает силы и технику "на южном направлении", возможно, желая отрезать ДНР от моря.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.