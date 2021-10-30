https://ria.ru/20211030/ukraina-1757043933.html

Глава ДНР заявил о подготовке Украиной "войны или серьезной провокации"

Глава ДНР заявил о подготовке Украиной "войны или серьезной провокации" - РИА Новости, 30.10.2021

Глава ДНР заявил о подготовке Украиной "войны или серьезной провокации"

Ряд признаков говорит о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации", заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T21:52

2021-10-30T21:52

2021-10-30T23:40

в мире

украина

киев

оон

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:117:2896:1746_1920x0_80_0_0_8f550e191e2e9b4151ad126f0337986c.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ряд признаков говорит о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации", заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Он пояснил, что Украина стягивает силы и технику "на южном направлении", возможно, желая отрезать ДНР от моря.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211030/donbass-1757019774.html

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, оон, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр