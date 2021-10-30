https://ria.ru/20211030/udar-1756965786.html

FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России - РИА Новости, 30.10.2021

FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T02:33

2021-10-30T02:33

2021-10-30T02:55

в мире

сша

китай

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151211/46/1512114688_0:368:4808:3072_1920x0_80_0_0_94a24329479a5069c3a62136d9d12fcd.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может "придать смелости" России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Как отмечает издание, ядерная политика США со времен Холодной войны остается "намеренно расплывчатой." Теоретически Штаты могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому их союзники чувствуют себя защищенными, находясь под их "ядерным зонтиком". Издание напоминает, что сейчас администрация президента США Джо Байдена анализирует американскую политику в отношении применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу года.По словам осведомленных источников, США разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в их ядерной политике. Большая часть отрицательно оценили любые перемены в этой области.Согласно данным газеты, к противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу "единственной цели", при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. По мнению ряда лиц, этот принцип не повысит стабильность, а только "придаст смелости" Москве и Пекину.Представители НАТО не раз бездоказательно обвиняли Москву в разработке планов применения ядерного оружия. При этом входящие в состав альянса США не отказались от концепции упреждающего удара.Москва неоднократно подчеркивала, что рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты. Кроме того, российская ядерная доктрина не предусматривает нанесение превентивного удара.

https://ria.ru/20210208/nato-1596440083.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/oruzhie-1753488282.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, джо байден, россия