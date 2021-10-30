СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности
В Тверской области задержали четверых подозреваемых в убийстве мужчины 13 лет назад
РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Четверо подозреваемых в убийстве мужчины, совершенном в феврале 2008 года в Тверской области, задержаны в Твери, Москве и Московской области, сообщает СУ СК по Тверской области.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области (о преступлениях против личности и общественной безопасности) в рамках расследования уголовного дела о преступлении прошлых лет, возбужденного по факту убийства жителя города Твери (ст.105 УК РФ) на территории региона в феврале 2008 года, задержаны четверо подозреваемых", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, вечером 1 февраля 2008 года потерпевший поставил свой автомобиль на стоянку, но домой не вернулся, а 6 февраля его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено закопанным в яму в лесном массиве в районе Никулинского сельского поселения Тверской области.
"На протяжении 13 лет следственными органами, а также сотрудниками управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанное преступление", - уточняет СУ СК.
Следователи проверили различные версии, в том числе о совершении убийства родственниками или знакомыми потерпевшего, корыстный мотив преступления, а также его совершение лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. В сентябре 2021 года была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства, предварительное следствие по делу возобновлено, были установлены лица, причастные к совершению преступления.
"Задержание злоумышленников произведено следователем следственного управления СК России по Тверской области, совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области, МВД России и Росгвардии в городах Твери, Москве, Московской области. 30 октября текущего года в отношении фигурантов судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.