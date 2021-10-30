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https://ria.ru/20211030/ubiystvo-1757049905.html
СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности
СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности - РИА Новости, 30.10.2021
СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности
Четверо подозреваемых в убийстве мужчины, совершенном в феврале 2008 года в Тверской области, задержаны в Твери, Москве и Московской области, сообщает СУ СК по... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T23:34
2021-10-30T23:34
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
ск рф по тверской области
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Четверо подозреваемых в убийстве мужчины, совершенном в феврале 2008 года в Тверской области, задержаны в Твери, Москве и Московской области, сообщает СУ СК по Тверской области."Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области (о преступлениях против личности и общественной безопасности) в рамках расследования уголовного дела о преступлении прошлых лет, возбужденного по факту убийства жителя города Твери (ст.105 УК РФ) на территории региона в феврале 2008 года, задержаны четверо подозреваемых", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 1 февраля 2008 года потерпевший поставил свой автомобиль на стоянку, но домой не вернулся, а 6 февраля его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено закопанным в яму в лесном массиве в районе Никулинского сельского поселения Тверской области."На протяжении 13 лет следственными органами, а также сотрудниками управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанное преступление", - уточняет СУ СК.Следователи проверили различные версии, в том числе о совершении убийства родственниками или знакомыми потерпевшего, корыстный мотив преступления, а также его совершение лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. В сентябре 2021 года была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства, предварительное следствие по делу возобновлено, были установлены лица, причастные к совершению преступления."Задержание злоумышленников произведено следователем следственного управления СК России по Тверской области, совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области, МВД России и Росгвардии в городах Твери, Москве, Московской области. 30 октября текущего года в отношении фигурантов судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
https://ria.ru/20211007/ubiystvo-1753490496.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), ск рф по тверской области, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
23:34 30.10.2021
 
СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности

В Тверской области задержали четверых подозреваемых в убийстве мужчины 13 лет назад

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Четверо подозреваемых в убийстве мужчины, совершенном в феврале 2008 года в Тверской области, задержаны в Твери, Москве и Московской области, сообщает СУ СК по Тверской области.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области (о преступлениях против личности и общественной безопасности) в рамках расследования уголовного дела о преступлении прошлых лет, возбужденного по факту убийства жителя города Твери (ст.105 УК РФ) на территории региона в феврале 2008 года, задержаны четверо подозреваемых", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 12:57
В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
По данным следствия, вечером 1 февраля 2008 года потерпевший поставил свой автомобиль на стоянку, но домой не вернулся, а 6 февраля его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено закопанным в яму в лесном массиве в районе Никулинского сельского поселения Тверской области.
"На протяжении 13 лет следственными органами, а также сотрудниками управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанное преступление", - уточняет СУ СК.
Следователи проверили различные версии, в том числе о совершении убийства родственниками или знакомыми потерпевшего, корыстный мотив преступления, а также его совершение лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. В сентябре 2021 года была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства, предварительное следствие по делу возобновлено, были установлены лица, причастные к совершению преступления.
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"Задержание злоумышленников произведено следователем следственного управления СК России по Тверской области, совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области, МВД России и Росгвардии в городах Твери, Москве, Московской области. 30 октября текущего года в отношении фигурантов судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)СК РФ по Тверской областиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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