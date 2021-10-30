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Туризм
https://ria.ru/20211030/tyva-1756628728.html
Осенняя Тыва: шаманские обряды и багряные леса
Осенняя Тыва: шаманские обряды и багряные леса - РИА Новости, 30.10.2021
Осенняя Тыва: шаманские обряды и багряные леса
Тыва — край колоритный и противоречивый. Бескрайние степи и леса сменяются горными вершинами, реки и озера — песчаными дюнами, а шаманские обряды переплетаются... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:51
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туризм
природа
республика тыва
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россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Тыва — край колоритный и противоречивый. Бескрайние степи и леса сменяются горными вершинами, реки и озера — песчаными дюнами, а шаманские обряды переплетаются с буддизмом. Сейчас в республике особенно красиво. Завораживающие осенние кадры — в фотоленте РИА Новости.
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природа, республика тыва, новости - туризм, туристы, туризм, россия, фото, впечатления - туризм, маршруты - туризм
10:51 30.10.2021
 

Осенняя Тыва: шаманские обряды и багряные леса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Тыва — край колоритный и противоречивый. Бескрайние степи и леса сменяются горными вершинами, реки и озера — песчаными дюнами, а шаманские обряды переплетаются с буддизмом. Сейчас в республике особенно красиво. Завораживающие осенние кадры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Лучше время для поездки в Тыву — поздняя весна и осень. Климат здесь резко континентальный. Летом температура воздуха может достигать плюс 35 градусов, а зимой столбик термометра часто опускается до минус 40.

Таёжный пейзаж в долине горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
1 из 11

Лучше время для поездки в Тыву — поздняя весна и осень. Климат здесь резко континентальный. Летом температура воздуха может достигать плюс 35 градусов, а зимой столбик термометра часто опускается до минус 40.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Лес в октябре окрашивается в осенние цвета — от песочных до ярко-оранжевых и красно-коричневых.

Автодорога в долине горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
2 из 11

Лес в октябре окрашивается в осенние цвета — от песочных до ярко-оранжевых и красно-коричневых.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

За яркими кадрами отправляйтесь в Саяны — волшебную горную страну, растянувшуюся на 100 километров между труднодоступной Сибирской тайгой и Монголией.

Таёжный пейзаж в долине горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
3 из 11

За яркими кадрами отправляйтесь в Саяны — волшебную горную страну, растянувшуюся на 100 километров между труднодоступной Сибирской тайгой и Монголией.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В Саянских горах до сих пор есть нетронутые уголки. Это удивительной красоты места: таежные озера, хвойные леса, речки и водопады.

Долина горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва.
4 из 11

В Саянских горах до сих пор есть нетронутые уголки. Это удивительной красоты места: таежные озера, хвойные леса, речки и водопады.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В предгорьях хребта Западный Саян протекает одна из живописных горных рек — Ак, берущая начало из ледника Канасский. Вода в ней похожа на топленое молоко, а от окружающих пейзажей захватывает дух.

Горная река Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
5 из 11

В предгорьях хребта Западный Саян протекает одна из живописных горных рек — Ак, берущая начало из ледника Канасский. Вода в ней похожа на топленое молоко, а от окружающих пейзажей захватывает дух.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В республике активно развивают водный туризм: сплавы на лодках, байдарках, плотах. Реки Мана, Гутара, Кизир, Ура и Чаваш отлично подходят для рафтинга и каякинга.

Горная река Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
6 из 11

В республике активно развивают водный туризм: сплавы на лодках, байдарках, плотах. Реки Мана, Гутара, Кизир, Ура и Чаваш отлично подходят для рафтинга и каякинга.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В горах, степях и тайге в Тыве живут самые крупные северные олени и медведи, верблюды, ласки, соболи, росомахи, маралы, куропатки, ястребы. А еще республика — родина снежного барса и яка-сарлыка. Если повезет, можно их увидеть. Но чаще туристам, конечно, встречаются домашние лошади и коровы.

Лошадь пасется в долине горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
7 из 11

В горах, степях и тайге в Тыве живут самые крупные северные олени и медведи, верблюды, ласки, соболи, росомахи, маралы, куропатки, ястребы. А еще республика — родина снежного барса и яка-сарлыка. Если повезет, можно их увидеть. Но чаще туристам, конечно, встречаются домашние лошади и коровы.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В республике пользуется популярностью очень модный в последнее время аграрный туризм. Путешественники могут побывать на чабанской стоянке, покататься на лошадях, познакомиться с традиционным бытом и укладом жизни кочевников-тувинцев, попробовать национальные блюда.

Чабанская стоянка в долине горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
8 из 11

В республике пользуется популярностью очень модный в последнее время аграрный туризм. Путешественники могут побывать на чабанской стоянке, покататься на лошадях, познакомиться с традиционным бытом и укладом жизни кочевников-тувинцев, попробовать национальные блюда.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Если оказаться в нужное время в нужном месте, можно стать свидетелем древнего ритуала. Например, на этом фото шаман Лазо Монгуш проводит на берегу Енисея в урочище Алдын Булак основной обряд алтайских шаманов — камланию. Просит духов дать здоровье в этот непростой период и послать хорошую погоду осенью.

Шаманский обряд в Тыве
9 из 11

Если оказаться в нужное время в нужном месте, можно стать свидетелем древнего ритуала. Например, на этом фото шаман Лазо Монгуш проводит на берегу Енисея в урочище Алдын Булак основной обряд алтайских шаманов — камланию. Просит духов дать здоровье в этот непростой период и послать хорошую погоду осенью.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Длятся такие священнодействия около получаса, а проводятся после захода солнца. Шаманы впадают в транс и общаются с духами. Для усиления эффекта используют черепа животных.

Череп животного на изгороди места шаманских обрядов перед началом обряда камлания шамана Лазо Монгуша за здоровье людей
10 из 11

Длятся такие священнодействия около получаса, а проводятся после захода солнца. Шаманы впадают в транс и общаются с духами. Для усиления эффекта используют черепа животных.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Собираясь в Тыву, имейте в виду, что с 30 октября по 7 ноября в республике будут действовать жесткие ограничительные меры: закроются торговые и развлекательные центры, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты. Приостановит работу общественный транспорт, а заселиться в отели смогут только командированные.

Горная речка Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
11 из 11

Собираясь в Тыву, имейте в виду, что с 30 октября по 7 ноября в республике будут действовать жесткие ограничительные меры: закроются торговые и развлекательные центры, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты. Приостановит работу общественный транспорт, а заселиться в отели смогут только командированные.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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