Осенняя Тыва: шаманские обряды и багряные леса

В горах, степях и тайге в Тыве живут самые крупные северные олени и медведи, верблюды, ласки, соболи, росомахи, маралы, куропатки, ястребы. А еще республика — родина снежного барса и яка-сарлыка. Если повезет, можно их увидеть. Но чаще туристам, конечно, встречаются домашние лошади и коровы.