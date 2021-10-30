Осенняя Тыва: шаманские обряды и багряные леса
Лучше время для поездки в Тыву — поздняя весна и осень. Климат здесь резко континентальный. Летом температура воздуха может достигать плюс 35 градусов, а зимой столбик термометра часто опускается до минус 40.
Лучше время для поездки в Тыву — поздняя весна и осень. Климат здесь резко континентальный. Летом температура воздуха может достигать плюс 35 градусов, а зимой столбик термометра часто опускается до минус 40.
Лес в октябре окрашивается в осенние цвета — от песочных до ярко-оранжевых и красно-коричневых.
Лес в октябре окрашивается в осенние цвета — от песочных до ярко-оранжевых и красно-коричневых.
За яркими кадрами отправляйтесь в Саяны — волшебную горную страну, растянувшуюся на 100 километров между труднодоступной Сибирской тайгой и Монголией.
За яркими кадрами отправляйтесь в Саяны — волшебную горную страну, растянувшуюся на 100 километров между труднодоступной Сибирской тайгой и Монголией.
В Саянских горах до сих пор есть нетронутые уголки. Это удивительной красоты места: таежные озера, хвойные леса, речки и водопады.
В Саянских горах до сих пор есть нетронутые уголки. Это удивительной красоты места: таежные озера, хвойные леса, речки и водопады.
В предгорьях хребта Западный Саян протекает одна из живописных горных рек — Ак, берущая начало из ледника Канасский. Вода в ней похожа на топленое молоко, а от окружающих пейзажей захватывает дух.
В предгорьях хребта Западный Саян протекает одна из живописных горных рек — Ак, берущая начало из ледника Канасский. Вода в ней похожа на топленое молоко, а от окружающих пейзажей захватывает дух.
В республике активно развивают водный туризм: сплавы на лодках, байдарках, плотах. Реки Мана, Гутара, Кизир, Ура и Чаваш отлично подходят для рафтинга и каякинга.
В республике активно развивают водный туризм: сплавы на лодках, байдарках, плотах. Реки Мана, Гутара, Кизир, Ура и Чаваш отлично подходят для рафтинга и каякинга.
В горах, степях и тайге в Тыве живут самые крупные северные олени и медведи, верблюды, ласки, соболи, росомахи, маралы, куропатки, ястребы. А еще республика — родина снежного барса и яка-сарлыка. Если повезет, можно их увидеть. Но чаще туристам, конечно, встречаются домашние лошади и коровы.
В горах, степях и тайге в Тыве живут самые крупные северные олени и медведи, верблюды, ласки, соболи, росомахи, маралы, куропатки, ястребы. А еще республика — родина снежного барса и яка-сарлыка. Если повезет, можно их увидеть. Но чаще туристам, конечно, встречаются домашние лошади и коровы.
В республике пользуется популярностью очень модный в последнее время аграрный туризм. Путешественники могут побывать на чабанской стоянке, покататься на лошадях, познакомиться с традиционным бытом и укладом жизни кочевников-тувинцев, попробовать национальные блюда.
В республике пользуется популярностью очень модный в последнее время аграрный туризм. Путешественники могут побывать на чабанской стоянке, покататься на лошадях, познакомиться с традиционным бытом и укладом жизни кочевников-тувинцев, попробовать национальные блюда.
Если оказаться в нужное время в нужном месте, можно стать свидетелем древнего ритуала. Например, на этом фото шаман Лазо Монгуш проводит на берегу Енисея в урочище Алдын Булак основной обряд алтайских шаманов — камланию. Просит духов дать здоровье в этот непростой период и послать хорошую погоду осенью.
Если оказаться в нужное время в нужном месте, можно стать свидетелем древнего ритуала. Например, на этом фото шаман Лазо Монгуш проводит на берегу Енисея в урочище Алдын Булак основной обряд алтайских шаманов — камланию. Просит духов дать здоровье в этот непростой период и послать хорошую погоду осенью.
Длятся такие священнодействия около получаса, а проводятся после захода солнца. Шаманы впадают в транс и общаются с духами. Для усиления эффекта используют черепа животных.
Длятся такие священнодействия около получаса, а проводятся после захода солнца. Шаманы впадают в транс и общаются с духами. Для усиления эффекта используют черепа животных.
Собираясь в Тыву, имейте в виду, что с 30 октября по 7 ноября в республике будут действовать жесткие ограничительные меры: закроются торговые и развлекательные центры, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты. Приостановит работу общественный транспорт, а заселиться в отели смогут только командированные.
Собираясь в Тыву, имейте в виду, что с 30 октября по 7 ноября в республике будут действовать жесткие ограничительные меры: закроются торговые и развлекательные центры, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты. Приостановит работу общественный транспорт, а заселиться в отели смогут только командированные.