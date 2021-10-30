https://ria.ru/20211030/tramp-1757024377.html

Трамп потребовал заблокировать материалы о штурме Капитолия

Трамп потребовал заблокировать материалы о штурме Капитолия - РИА Новости, 30.10.2021

Трамп потребовал заблокировать материалы о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп требует не допустить разглашения по меньшей мере 770 страниц материалов, которые посвящены происходившему в Белом доме во... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T18:15

2021-10-30T18:15

2021-10-30T18:15

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп требует не допустить разглашения по меньшей мере 770 страниц материалов, которые посвящены происходившему в Белом доме во время атаки его сторонников на Капитолий, из почти 1,6 тысячи, запрошенных в архивах комиссией конгресса, которая расследует события 6 января, следует из материалов суда.Трамп пытается в судебном порядке заблокировать передачу документов, среди которых, как теперь стало известно, его рабочее расписание, тезисы к выступлениям пресс-секретаря, черновик речи на митинге, который предшествовал штурму, и проект указа о защите выборов.Из письменного заявления представителя национального управления архивов и записей Джона Ластера следует, что законодатели запросили 1575 страниц документов, а Трамп заявил о "привилегии" на конфиденциальность в отношении 770 из них."Страницы из многочисленных папок, содержащих предлагаемые тезисы для пресс-секретаря.., в основном касающиеся обвинений в электоральном мошенничестве, безопасности выборов и иных тем, связанных с кампанией 2020 года; дневники мероприятий президента и рукописная записка на 6 января 2021 года и январь 2021 года в целом, включая 6 января; проект президентской речи на Марше спасения Америки 6 января 2021 года", - перечислил он документы, которые Трамп хочет скрыть.Экс-президент также требует не предавать огласке "рукописную записку бывшего главы канцелярии (Белого дома) Марка Медоуза с перечислением потенциальных и запланированных брифингов и телефонных звонков, касающихся сертификации (итогов выборов) 6 января и иных избирательных вопросов". В списке, кроме того, значится четырехстраничный проект указа Трампа "на тему честного проведения выборов".Ластер подтвердил, что нынешняя американская администрация не стала поддерживать претензии бывшего президента и 25 октября проинструктировала архивистов передать следственной комиссии запрошенные документы "при отсутствии запретительного ордера суда".Комиссия, созданная палатой представителей, занимается расследованием событий 6 января. Тогда участники штурма Капитолия пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.

https://ria.ru/20210212/kapitoliy-1597131591.html

https://ria.ru/20210616/bayden-1737321346.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий