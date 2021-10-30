Талибы оценили поездку в Россию
Талибы положительно оценили поездку в Россию, Катар и Узбекистан
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки и представитель политического совета движения Талибан* Шахабуддин Делавар после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
КАБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* положительно оценило визиты в Россию, Катар и Узбекистан, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на пресс-конференцию представителя движения Забиуллы Муджахида.
По словам Муджахида, делегация талибов достигла "хорошего прогресса". Он отметил, что в Москве обсуждались три основные темы: сохранение стабильности в Афганистане, разморозка афганских активов и "поддержка стран региона Исламскому Эмирату" (самоназвание политической системы "Талибана"* - ред).
В Узбекистане делегация обсудила вопрос безопасности границ, транзита и таможенного сотрудничества, добавил Муджахид.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России