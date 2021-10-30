https://ria.ru/20211030/sudan-1757024672.html

В Судане пострадали около ста демонстрантов из-за беспорядков

В Судане пострадали около ста демонстрантов из-за беспорядков - РИА Новости, 30.10.2021

В Судане пострадали около ста демонстрантов из-за беспорядков

В результате применения оружия и слезоточивого газа силовиками против демонстрантов в Судане пострадали 100 человек, сообщается в заявлении Центрального... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T18:18

2021-10-30T18:18

2021-10-30T18:27

в мире

судан

ситуация в судане

хартум (город)

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756975902_0:316:3066:2041_1920x0_80_0_0_98ac9c03f19ff15a9a164780c45450f3.jpg

ХАРТУМ, 30 окт - РИА Новости. В результате применения оружия и слезоточивого газа силовиками против демонстрантов в Судане пострадали 100 человек, сообщается в заявлении Центрального комитета врачей Судана.Ранее комитет врачей сообщал о гибели двух демонстрантов в Омдурман в пригороде Хартума, где силовики применили оружие.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.

https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html

судан

хартум (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, судан, ситуация в судане, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок