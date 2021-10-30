https://ria.ru/20211030/sudan-1757024672.html
В Судане пострадали около ста демонстрантов из-за беспорядков
В Судане пострадали около ста демонстрантов из-за беспорядков - РИА Новости, 30.10.2021
В Судане пострадали около ста демонстрантов из-за беспорядков
В результате применения оружия и слезоточивого газа силовиками против демонстрантов в Судане пострадали 100 человек, сообщается в заявлении Центрального... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T18:18
2021-10-30T18:18
2021-10-30T18:27
в мире
судан
ситуация в судане
хартум (город)
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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ХАРТУМ, 30 окт - РИА Новости. В результате применения оружия и слезоточивого газа силовиками против демонстрантов в Судане пострадали 100 человек, сообщается в заявлении Центрального комитета врачей Судана.Ранее комитет врачей сообщал о гибели двух демонстрантов в Омдурман в пригороде Хартума, где силовики применили оружие.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html
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в мире, судан, ситуация в судане, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
18:18 30.10.2021 (обновлено: 18:27 30.10.2021)
В Судане пострадали около ста демонстрантов из-за беспорядков
Комитет врачей Судана: в пригороде Хартума пострадали около ста демонстрантов