https://ria.ru/20211030/sudan-1757012101.html

В пригороде Хартума началась массовая демонстрация

В пригороде Хартума началась массовая демонстрация - РИА Новости, 30.10.2021

В пригороде Хартума началась массовая демонстрация

Массовая демонстрация началась в суданском городе-спутнике Омдурман в пригороде Хартума. На улицах собрались уже сотни граждан, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:26

2021-10-30T16:26

2021-10-30T16:26

в мире

судан

омар аль-башир

абдалла хамдок

ситуация в судане

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ХАРТУМ, 30 окт - РИА Новости. Массовая демонстрация началась в суданском городе-спутнике Омдурман в пригороде Хартума. На улицах собрались уже сотни граждан, передает корреспондент РИА Новости.Участники демонстрации собрались на улице 30-го октября в рамках призыва "демонстрации миллионов" против решений командующего армии Абдель Фаттаха Бурхана.Сотрудники суданских сил безопасности пока не оказывают никакого противодействия участникам акции.В понедельник утром военные Судана задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию. Суданская оппозиция призвала граждан страны провести 30 октября "миллионную" акцию протеста против действий военных, распустивших правительство и задержавших премьер-министра.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211030/sudan-1756992044.html

https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html

судан

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в мире, судан, омар аль-башир, абдалла хамдок, ситуация в судане