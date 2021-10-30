12:26 30.10.2021 (обновлено: 15:09 30.10.2021)
Военные блокировали центр столицы Судана и въезды в город
Военные блокировали центр столицы Судана Хартума, телефонная связь и интернет отключены
ХАРТУМ, 30 окт — РИА Новости. Суданская армия усилила посты на въездах и выездах из Хартума и перекрыла все мосты в столичной провинции, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо военных, к мостам стянули значительные силы быстрого реагирования. Подъезды перекрыты колючей проволокой. Сейчас полностью блокированы мосты Нил аль-Азрак, Шанбат и Белый мост.
Движение в городе практически остановилось, на центральных улицах нет ни людей, ни машин. Интернет и телефонная связь отключены. Кроме того, блокированы офисы всех международных СМИ.
В ночь на 25 октября суданские военные задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и еще нескольких членов правительства. Военный лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти. При этом, по его словам, произошедшее не следует расценивать как государственный переворот. На следующий день стало известно, что Хамдук вместе с супругой вернулся в столичную резиденцию.
25 октября, 16:43В МИД прокомментировали ситуацию в Судане
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме. Временный Суверенный совет возглавил аль-Бурхан, Хамдук стал премьером. Целью провозглашалось проведение в стране масштабных реформ.
В сентябре военные заявили, что предотвратили попытку нового переворота, и обвинили в организации мятежа сторонников аль-Башира. Хамдук тогда говорил, что этот инцидент свидетельствует о необходимости изменений в армии и органах безопасности.