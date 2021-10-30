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Военные блокировали центр столицы Судана и въезды в город
Военные блокировали центр столицы Судана и въезды в город - РИА Новости, 30.10.2021
Военные блокировали центр столицы Судана и въезды в город
Суданская армия усилила посты на въездах и выездах из Хартума и перекрыла все мосты в столичной провинции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:26
2021-10-30T15:09
в мире
хартум (город)
судан
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 30 окт — РИА Новости. Суданская армия усилила посты на въездах и выездах из Хартума и перекрыла все мосты в столичной провинции, передает корреспондент РИА Новости.Помимо военных, к мостам стянули значительные силы быстрого реагирования. Подъезды перекрыты колючей проволокой. Сейчас полностью блокированы мосты Нил аль-Азрак, Шанбат и Белый мост.Движение в городе практически остановилось, на центральных улицах нет ни людей, ни машин. Интернет и телефонная связь отключены. Кроме того, блокированы офисы всех международных СМИ.В ночь на 25 октября суданские военные задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и еще нескольких членов правительства. Военный лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти. При этом, по его словам, произошедшее не следует расценивать как государственный переворот. На следующий день стало известно, что Хамдук вместе с супругой вернулся в столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме. Временный Суверенный совет возглавил аль-Бурхан, Хамдук стал премьером. Целью провозглашалось проведение в стране масштабных реформ.В сентябре военные заявили, что предотвратили попытку нового переворота, и обвинили в организации мятежа сторонников аль-Башира. Хамдук тогда говорил, что этот инцидент свидетельствует о необходимости изменений в армии и органах безопасности.
https://ria.ru/20211025/sudan-1756166661.html
https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html
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в мире, хартум (город), судан, ситуация в судане
12:26 30.10.2021 (обновлено: 15:09 30.10.2021)
 
Военные блокировали центр столицы Судана и въезды в город

Военные блокировали центр столицы Судана Хартума, телефонная связь и интернет отключены

© REUTERS / El Tayeb SiddigВоеннослужащие Судана во время акции протеста в Хартуме
Военнослужащие Судана во время акции протеста в Хартуме - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / El Tayeb Siddig
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 30 окт — РИА Новости. Суданская армия усилила посты на въездах и выездах из Хартума и перекрыла все мосты в столичной провинции, передает корреспондент РИА Новости.
Помимо военных, к мостам стянули значительные силы быстрого реагирования. Подъезды перекрыты колючей проволокой. Сейчас полностью блокированы мосты Нил аль-Азрак, Шанбат и Белый мост.
Движение в городе практически остановилось, на центральных улицах нет ни людей, ни машин. Интернет и телефонная связь отключены. Кроме того, блокированы офисы всех международных СМИ.
В ночь на 25 октября суданские военные задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и еще нескольких членов правительства. Военный лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти. При этом, по его словам, произошедшее не следует расценивать как государственный переворот. На следующий день стало известно, что Хамдук вместе с супругой вернулся в столичную резиденцию.
Горящие шины на улице в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 16:43
В МИД прокомментировали ситуацию в Судане
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме. Временный Суверенный совет возглавил аль-Бурхан, Хамдук стал премьером. Целью провозглашалось проведение в стране масштабных реформ.
В сентябре военные заявили, что предотвратили попытку нового переворота, и обвинили в организации мятежа сторонников аль-Башира. Хамдук тогда говорил, что этот инцидент свидетельствует о необходимости изменений в армии и органах безопасности.
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 09:07
Военный лидер Судана призвал не расценивать события в стране как переворот
 
В миреХартум (город)СуданСитуация в Судане
 
 
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