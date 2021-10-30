https://ria.ru/20211030/sudan-1756977806.html

Военный лидер Судана объяснил, почему премьера страны вывезли из резиденции

Военный лидер Судана объяснил, почему премьера страны вывезли из резиденции - РИА Новости, 30.10.2021

Военный лидер Судана объяснил, почему премьера страны вывезли из резиденции

Причиной вывоза премьера Судана Абдаллы Хамдука из его резиденции стали угрозы нападения на него, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны,... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:42

2021-10-30T09:42

2021-10-30T09:42

в мире

судан

абдалла хамдук

абдель фаттах аль-бурхан

ситуация в судане

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ХАРТУМ, 30 окт – РИА Новости. Причиной вывоза премьера Судана Абдаллы Хамдука из его резиденции стали угрозы нападения на него, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию."У нас были сведения о том, что могло быть осуществлено нападение в первые моменты народного движения, поэтому мы решили задержать его подальше (от угроз – ред.). И действительно, несколько группировок начали собираться у его дома, когда он там находился, но когда мы почувствовали, что начинаются какие-то действия, то увезли его подальше от дома, теперь он вернулся к себе домой", - сказал аль-Бурхан.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, судан, абдалла хамдук, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане