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Военный лидер Судана объяснил, почему премьера страны вывезли из резиденции
Военный лидер Судана объяснил, почему премьера страны вывезли из резиденции - РИА Новости, 30.10.2021
Военный лидер Судана объяснил, почему премьера страны вывезли из резиденции
Причиной вывоза премьера Судана Абдаллы Хамдука из его резиденции стали угрозы нападения на него, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны,... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:42
2021-10-30T09:42
в мире
судан
абдалла хамдук
абдель фаттах аль-бурхан
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 30 окт – РИА Новости. Причиной вывоза премьера Судана Абдаллы Хамдука из его резиденции стали угрозы нападения на него, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию."У нас были сведения о том, что могло быть осуществлено нападение в первые моменты народного движения, поэтому мы решили задержать его подальше (от угроз – ред.). И действительно, несколько группировок начали собираться у его дома, когда он там находился, но когда мы почувствовали, что начинаются какие-то действия, то увезли его подальше от дома, теперь он вернулся к себе домой", - сказал аль-Бурхан.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
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в мире, судан, абдалла хамдук, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане
09:42 30.10.2021
 
Военный лидер Судана объяснил, почему премьера страны вывезли из резиденции

Лидер Судана аль-Бурхан: премьера Хамдука вывезли из резиденции из-за угрозы нападения

© REUTERS / Hannibal HanschkeПремьер-министр Судана Абдалла Хамдок
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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ХАРТУМ, 30 окт – РИА Новости. Причиной вывоза премьера Судана Абдаллы Хамдука из его резиденции стали угрозы нападения на него, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
"У нас были сведения о том, что могло быть осуществлено нападение в первые моменты народного движения, поэтому мы решили задержать его подальше (от угроз – ред.). И действительно, несколько группировок начали собираться у его дома, когда он там находился, но когда мы почувствовали, что начинаются какие-то действия, то увезли его подальше от дома, теперь он вернулся к себе домой", - сказал аль-Бурхан.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
 
В миреСуданАбдалла ХамдукАбдель Фаттах аль-БурханСитуация в Судане
 
 
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