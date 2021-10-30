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Лидер Судана аль-Бурхан объяснил роспуск органов власти в стране
Лидер Судана аль-Бурхан объяснил роспуск органов власти в стране - РИА Новости, 30.10.2021
Лидер Судана аль-Бурхан объяснил роспуск органов власти в стране
Нарушения в переходный период и отсутствие консенсуса среди политиков стали причинами роспуска органов власти в Судане, заявил в интервью РИА Новости военный... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:15
2021-10-30T09:15
в мире
судан
абдель фаттах аль-бурхан
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 30 окт – РИА Новости. Нарушения в переходный период и отсутствие консенсуса среди политиков стали причинами роспуска органов власти в Судане, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны - Суверенного совета и кабинета министров. Во вторник стало известно, что Хамдук вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию."Если мы посмотрим на политическую и социальную картину в стране, то трек переходного периода изобиловал нарушениями. Партии в переходном периоде не смогли сформировать коалицию, достичь консенсуса по каким-либо темам, им не удалось договориться о законодательном собрании, губернаторах провинций, они даже не смогли включить политические силы", - сказал аль-Бурхан.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
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РИА Новости
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в мире, судан, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане
09:15 30.10.2021
 
Лидер Судана аль-Бурхан объяснил роспуск органов власти в стране

Лидер Судана аль-Бурхан объяснил роспуск органов власти нарушениями в переходный период

© AP Photo / Christophe EnaГлава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© AP Photo / Christophe Ena
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ХАРТУМ, 30 окт – РИА Новости. Нарушения в переходный период и отсутствие консенсуса среди политиков стали причинами роспуска органов власти в Судане, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны - Суверенного совета и кабинета министров. Во вторник стало известно, что Хамдук вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
"Если мы посмотрим на политическую и социальную картину в стране, то трек переходного периода изобиловал нарушениями. Партии в переходном периоде не смогли сформировать коалицию, достичь консенсуса по каким-либо темам, им не удалось договориться о законодательном собрании, губернаторах провинций, они даже не смогли включить политические силы", - сказал аль-Бурхан.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
 
В миреСуданАбдель Фаттах аль-БурханСитуация в Судане
 
 
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