https://ria.ru/20211030/sudan-1756975668.html

Лидер Судана аль-Бурхан объяснил роспуск органов власти в стране

Лидер Судана аль-Бурхан объяснил роспуск органов власти в стране - РИА Новости, 30.10.2021

Лидер Судана аль-Бурхан объяснил роспуск органов власти в стране

Нарушения в переходный период и отсутствие консенсуса среди политиков стали причинами роспуска органов власти в Судане, заявил в интервью РИА Новости военный... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:15

2021-10-30T09:15

2021-10-30T09:15

в мире

судан

абдель фаттах аль-бурхан

ситуация в судане

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ХАРТУМ, 30 окт – РИА Новости. Нарушения в переходный период и отсутствие консенсуса среди политиков стали причинами роспуска органов власти в Судане, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны - Суверенного совета и кабинета министров. Во вторник стало известно, что Хамдук вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию."Если мы посмотрим на политическую и социальную картину в стране, то трек переходного периода изобиловал нарушениями. Партии в переходном периоде не смогли сформировать коалицию, достичь консенсуса по каким-либо темам, им не удалось договориться о законодательном собрании, губернаторах провинций, они даже не смогли включить политические силы", - сказал аль-Бурхан.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, судан, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане