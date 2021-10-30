Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html
Военный лидер Судана призвал не расценивать события в стране как переворот
Военный лидер Судана призвал не расценивать события в стране как переворот - РИА Новости, 30.10.2021
Военный лидер Судана призвал не расценивать события в стране как переворот
Произошедшее в Судане не следует рассматривать как военный переворот, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий Вооруженными силами... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:07
2021-10-30T09:42
в мире
судан
абдалла хамдук
абдель фаттах аль-бурхан
ситуация в судане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756929183_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_4c4b9f5a95351bf5ac08c19b083db7c9.jpg
ХАРТУМ, 30 окт — РИА Новости. Произошедшее в Судане не следует рассматривать как военный переворот, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с ним после недавних событий, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.По словам аль-Бурхана, военное руководство ожидало реакции международного сообщества, так как "значительной части СМИ нельзя доверять и они ненадежны", а многие факты до сих пор неизвестны."Те, кто считают это переворотом, не правы, так как мы у власти — а мы также должны были смениться в результате переворота. То, что случилось, — это исправление пути и исправление переходного периода, а те, кто считает это переворотом, могут посчитать переворотом и любое корректирующее движение в правительстве, например 12 апреля (2019 года. — Прим. ред.)", — сказал аль-Бурхан.Он подчеркнул, что переходный период изобиловал нарушениями. "Партии &lt;…&gt; не смогли сформировать коалицию, достичь консенсуса по каким-либо темам, им не удалось договориться о законодательном собрании, губернаторах провинций, они даже не смогли включить политические силы", — пояснил военный лидер.Он также рассказал, что премьер-министра Абдаллу Хамдука вывезли из резиденции из-за угрозы нападения на него.Двадцать пятого октября суданские военные задержали Хамдука и еще нескольких членов правительства. Аль-Бурхан объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение, а органы власти распускаются. На следующий день стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулся в столичную резиденцию.Ситуация в СуданеВ апреле 2019 года в республике произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме.Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных реформ. Временный Суверенный совет возглавил аль-Бурхан, Хамдук стал премьером. Срок полномочий совета истекает в ноябре.В сентябре военные заявили, что предотвратили попытку нового переворота, и обвинили в организации мятежа сторонников аль-Башира. Хамдук тогда говорил, что этот инцидент свидетельствует о необходимости изменений в армии и органах безопасности.
https://ria.ru/20211029/sudan-1756789823.html
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756929183_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_b5138902fffad7311395827f34151264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, судан, абдалла хамдук, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане
09:07 30.10.2021 (обновлено: 09:42 30.10.2021)
 
Военный лидер Судана призвал не расценивать события в стране как переворот

Лидер Судана аль-Бурхан: оценивать события в стране как военный переворот неправильно

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool/File PhotoГлава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool/File Photo
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 30 окт — РИА Новости. Произошедшее в Судане не следует рассматривать как военный переворот, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с ним после недавних событий, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
По словам аль-Бурхана, военное руководство ожидало реакции международного сообщества, так как "значительной части СМИ нельзя доверять и они ненадежны", а многие факты до сих пор неизвестны.
"Те, кто считают это переворотом, не правы, так как мы у власти — а мы также должны были смениться в результате переворота. То, что случилось, — это исправление пути и исправление переходного периода, а те, кто считает это переворотом, могут посчитать переворотом и любое корректирующее движение в правительстве, например 12 апреля (2019 года. — Прим. ред.)", — сказал аль-Бурхан.
Он подчеркнул, что переходный период изобиловал нарушениями.
"Партии <…> не смогли сформировать коалицию, достичь консенсуса по каким-либо темам, им не удалось договориться о законодательном собрании, губернаторах провинций, они даже не смогли включить политические силы", — пояснил военный лидер.
Он также рассказал, что премьер-министра Абдаллу Хамдука вывезли из резиденции из-за угрозы нападения на него.

"И действительно, несколько группировок начали собираться у его дома, когда он там находился, но когда мы почувствовали, что начинаются какие-то действия, то увезли его подальше от дома, теперь он вернулся к себе домой", — сказал аль-Бурхан.

Двадцать пятого октября суданские военные задержали Хамдука и еще нескольких членов правительства. Аль-Бурхан объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение, а органы власти распускаются. На следующий день стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулся в столичную резиденцию.

Ситуация в Судане

В апреле 2019 года в республике произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме.
Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных реформ. Временный Суверенный совет возглавил аль-Бурхан, Хамдук стал премьером. Срок полномочий совета истекает в ноябре.
В сентябре военные заявили, что предотвратили попытку нового переворота, и обвинили в организации мятежа сторонников аль-Башира. Хамдук тогда говорил, что этот инцидент свидетельствует о необходимости изменений в армии и органах безопасности.
Военнослужащие Судана во время акции протеста в Хартуме - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 08:17
В Судане рассказали, кто может стать новым премьером страны
 
В миреСуданАбдалла ХамдукАбдель Фаттах аль-БурханСитуация в Судане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Специалист рассказала, кому лучше не употреблять финики
03:38В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
03:31Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
03:15Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
03:13Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
03:07В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице
03:04"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
02:58"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России
02:43"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"
02:35Россиян предупредили об опасности популярной закуски
02:15Россиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажи
02:15Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего
02:10В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов
01:57Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕС
01:15Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов
00:40В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
00:06Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
00:01В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"
23:46Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде
23:34СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности
Лента новостейМолния
Специалист рассказала, кому лучше не употреблять финикиВ США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человекГинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитетАвтолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГОВрач рассказал, как справиться с метеозависимостьюВ ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"Россиян предупредили об опасности популярной закускиРоссиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажиРоссиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящегоВ Хургаде закрыли отель после отравления российских туристовГинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕСПсихотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторовВ Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержанииДействующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосовВ мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в ХургадеСК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности