https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html

Военный лидер Судана призвал не расценивать события в стране как переворот

Военный лидер Судана призвал не расценивать события в стране как переворот - РИА Новости, 30.10.2021

Военный лидер Судана призвал не расценивать события в стране как переворот

Произошедшее в Судане не следует рассматривать как военный переворот, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий Вооруженными силами... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T09:07

2021-10-30T09:07

2021-10-30T09:42

в мире

судан

абдалла хамдук

абдель фаттах аль-бурхан

ситуация в судане

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ХАРТУМ, 30 окт — РИА Новости. Произошедшее в Судане не следует рассматривать как военный переворот, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с ним после недавних событий, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.По словам аль-Бурхана, военное руководство ожидало реакции международного сообщества, так как "значительной части СМИ нельзя доверять и они ненадежны", а многие факты до сих пор неизвестны."Те, кто считают это переворотом, не правы, так как мы у власти — а мы также должны были смениться в результате переворота. То, что случилось, — это исправление пути и исправление переходного периода, а те, кто считает это переворотом, могут посчитать переворотом и любое корректирующее движение в правительстве, например 12 апреля (2019 года. — Прим. ред.)", — сказал аль-Бурхан.Он подчеркнул, что переходный период изобиловал нарушениями. "Партии <…> не смогли сформировать коалицию, достичь консенсуса по каким-либо темам, им не удалось договориться о законодательном собрании, губернаторах провинций, они даже не смогли включить политические силы", — пояснил военный лидер.Он также рассказал, что премьер-министра Абдаллу Хамдука вывезли из резиденции из-за угрозы нападения на него.Двадцать пятого октября суданские военные задержали Хамдука и еще нескольких членов правительства. Аль-Бурхан объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение, а органы власти распускаются. На следующий день стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулся в столичную резиденцию.Ситуация в СуданеВ апреле 2019 года в республике произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме.Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных реформ. Временный Суверенный совет возглавил аль-Бурхан, Хамдук стал премьером. Срок полномочий совета истекает в ноябре.В сентябре военные заявили, что предотвратили попытку нового переворота, и обвинили в организации мятежа сторонников аль-Башира. Хамдук тогда говорил, что этот инцидент свидетельствует о необходимости изменений в армии и органах безопасности.

https://ria.ru/20211029/sudan-1756789823.html

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, судан, абдалла хамдук, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане