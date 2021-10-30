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Польша разрушила Евросоюз
Европарламент решил судиться с Еврокомиссией - РИА Новости, 30.10.2021
Польша разрушила Евросоюз
Европейский парламент подал на Европейскую комиссию в суд, так как та не стала применять закон, позволяющий заморозить субсидии некоторым членам ЕС, пишет... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T09:36
2021-10-30T10:22
в мире
варшава
венгрия
польша
евросоюз
еврокомиссия
европейский суд
европарламент
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Европейский парламент подал на Европейскую комиссию в суд, так как та не стала применять закон, позволяющий заморозить субсидии некоторым членам ЕС, пишет Reuters.Речь идет о законе, вступившем в силу с 1 января. Он, в частности, предусматривает приостановку выплат из бюджета ЕС тем государствам-членам, которые не соблюдают принципы верховенства права. К таким странам Европарламент относит Польшу и Венгрию.Еврокомиссия, со своей стороны, заявила, что не будет применять этот закон, пока суд не подтвердит его соответствие союзным договорам. Сообщается, что это было частью сделки между ЕС, Польшей и Венгрией, заключенной в декабре 2020 года.Варшава и Будапешт оспорили закон в Европейском суде в марте. Ожидается, что решение вынесут в следующем году.Европарламент же утверждает, что Еврокомиссия обязана применять положения закона, не дожидаясь заключения суда.В декабре прошлого года страны Евросоюза согласовали многолетний финансовый план ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые Польша и Венгрия блокировали, так как другие члены намеревались увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных государствах.На введении такого механизма настаивали страны Западной и Северной Европы — он гарантировал бы, что государства — получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, а в случае отхода от них ЕС мог бы прекращать финансирование.В июле Европейский суд потребовал от Польши немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда, деятельность которой, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. В начале октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС, тем не менее Варшава согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты. Но Еврокомиссия полагает, что Польша продолжает действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. В результате Суд ЕС наложил на Варшаву штраф в миллион евро в сутки.
https://ria.ru/20211027/evropa-1756366761.html
https://ria.ru/20210818/polsha-1746135237.html
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в мире, варшава, венгрия, польша, евросоюз, еврокомиссия, европейский суд, европарламент
09:36 30.10.2021 (обновлено: 10:22 30.10.2021)
 
Европарламент решил судиться с Еврокомиссией

Европарламент подал в суд на Еврокомиссию из-за ситуации с Польшей

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Европейский парламент подал на Европейскую комиссию в суд, так как та не стала применять закон, позволяющий заморозить субсидии некоторым членам ЕС, пишет Reuters.
Речь идет о законе, вступившем в силу с 1 января. Он, в частности, предусматривает приостановку выплат из бюджета ЕС тем государствам-членам, которые не соблюдают принципы верховенства права. К таким странам Европарламент относит Польшу и Венгрию.
Еврокомиссия, со своей стороны, заявила, что не будет применять этот закон, пока суд не подтвердит его соответствие союзным договорам. Сообщается, что это было частью сделки между ЕС, Польшей и Венгрией, заключенной в декабре 2020 года.
Варшава и Будапешт оспорили закон в Европейском суде в марте. Ожидается, что решение вынесут в следующем году.
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Европарламент же утверждает, что Еврокомиссия обязана применять положения закона, не дожидаясь заключения суда.
В декабре прошлого года страны Евросоюза согласовали многолетний финансовый план ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые Польша и Венгрия блокировали, так как другие члены намеревались увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных государствах.
На введении такого механизма настаивали страны Западной и Северной Европы — он гарантировал бы, что государства — получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, а в случае отхода от них ЕС мог бы прекращать финансирование.
В июле Европейский суд потребовал от Польши немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда, деятельность которой, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. В начале октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС, тем не менее Варшава согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты. Но Еврокомиссия полагает, что Польша продолжает действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. В результате Суд ЕС наложил на Варшаву штраф в миллион евро в сутки.
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