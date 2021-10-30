https://ria.ru/20211030/ssha-1757046107.html

В Белом доме ответили на просьбу союзников изменить ядерную политику

В Белом доме ответили на просьбу союзников изменить ядерную политику - РИА Новости, 30.10.2021

В Белом доме ответили на просьбу союзников изменить ядерную политику

США проводят ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками, которые высказывают немало пожеланий на этот счет, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T22:23

2021-10-30T22:23

2021-10-30T22:23

в мире

сша

япония

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США проводят ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками, которые высказывают немало пожеланий на этот счет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Газета Financial Times ранее писала, что американские партнеры, включая Великобританию, Германию, Францию и Японию, призывают США отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым."Мы будем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы объяснить им дальнейшие шаги. Мы многое услышали от них по поводу вопроса о доктрине", - цитирует Белый дом неназванного чиновника, который сопровождает президента Джо Байдена в поездке в Рим.Ревизию он назвал рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.

https://ria.ru/20210208/nato-1596440083.html

сша

япония

франция

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в мире, сша, япония, франция, джо байден