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При столкновении автомобиля с поездом в США погибли три человека
При столкновении автомобиля с поездом в США погибли три человека - РИА Новости, 30.10.2021
При столкновении автомобиля с поездом в США погибли три человека
Три человека погибли и один получил травмы в результате столкновения машины с поездом на железнодорожном переезде в Южной Каролине на юго-востоке США, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:57
2021-10-30T21:04
в мире
сша
южная каролина
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Три человека погибли и один получил травмы в результате столкновения машины с поездом на железнодорожном переезде в Южной Каролине на юго-востоке США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пожарных.Как отмечает телеканал, в поезде, который после столкновения с автомобилем совершил аварийную остановку, находились 500 пассажиров. Три пассажира автомобиля погибли на месте, четвертый доставлен с травмами в больницу. Сообщений о пострадавших в поезде не поступало.Причина аварии выясняется.
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в мире, сша, южная каролина
20:57 30.10.2021 (обновлено: 21:04 30.10.2021)
 
При столкновении автомобиля с поездом в США погибли три человека

При столкновении автомобиля с поездом на переезде в Южной Каролине погибли три человека

© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов неподалеку от места столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018
Сотрудник правоохранительных органов неподалеку от места столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© AP Photo / Jeff Blake
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Три человека погибли и один получил травмы в результате столкновения машины с поездом на железнодорожном переезде в Южной Каролине на юго-востоке США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пожарных.
Как отмечает телеканал, в поезде, который после столкновения с автомобилем совершил аварийную остановку, находились 500 пассажиров. Три пассажира автомобиля погибли на месте, четвертый доставлен с травмами в больницу. Сообщений о пострадавших в поезде не поступало.
Причина аварии выясняется.
Поезд компании Amtrak - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 04:51
В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
 
В миреСШАЮжная Каролина
 
 
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