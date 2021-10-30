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При столкновении автомобиля с поездом в США погибли три человека

При столкновении автомобиля с поездом в США погибли три человека - РИА Новости, 30.10.2021

При столкновении автомобиля с поездом в США погибли три человека

Три человека погибли и один получил травмы в результате столкновения машины с поездом на железнодорожном переезде в Южной Каролине на юго-востоке США, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:57

2021-10-30T20:57

2021-10-30T21:04

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Три человека погибли и один получил травмы в результате столкновения машины с поездом на железнодорожном переезде в Южной Каролине на юго-востоке США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пожарных.Как отмечает телеканал, в поезде, который после столкновения с автомобилем совершил аварийную остановку, находились 500 пассажиров. Три пассажира автомобиля погибли на месте, четвертый доставлен с травмами в больницу. Сообщений о пострадавших в поезде не поступало.Причина аварии выясняется.

https://ria.ru/20210926/montana-1751840877.html

сша

южная каролина

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в мире, сша, южная каролина