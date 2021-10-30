https://ria.ru/20211030/ssha-1756989280.html

Российский эксперт рассказал о роли ядерного оружия в военной доктрине США

Российский эксперт рассказал о роли ядерного оружия в военной доктрине США - РИА Новости, 30.10.2021

Российский эксперт рассказал о роли ядерного оружия в военной доктрине США

Американцы не хотят сокращать роль ядерного оружия в своей военной доктрине, союзники не могут оказывать существенное давление на США в этом вопросе, считает... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:03

2021-10-30T12:03

2021-10-30T12:03

ядерное оружие

сша

алексей фененко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149321/23/1493212396_0:48:3000:1736_1920x0_80_0_0_498437d6f45d9c1d0e5f815078bdd9f6.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американцы не хотят сокращать роль ядерного оружия в своей военной доктрине, союзники не могут оказывать существенное давление на США в этом вопросе, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что союзники США в Европе и Тихоокеанском регионе оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может "придать смелости" РФ.Из союзников США такой позиции могут придерживаться Великобритания, так как британский ядерный арсенал включен в американскую систему ядерного планирования, и Британия может применять свое ядерное оружие только вместе с Соединенными Штатами, отметил эксперт. Это также страны Восточной Европы, которые настроены антироссийски и боятся, что американцы выведут ядерное оружие и войска из Германии, добавил собеседник агентства.По мнению эксперта, в целом едва ли кто-то из союзников мог бы оказать реальное давление на Соединенные Штаты. "Захотят - сократят, другое дело, что американцы не хотят сокращать роль ядерного оружия в своей военной доктрине. Они хотят просто показать, что сами хотели бы разоружения, но союзники против, и поэтому надо усиливать американское присутствие на их территории по просьбе самих же союзников", - заявил он.Фененко также подчеркнул, что для изменений политики американцев в вопросах применения ядерного оружия нужен либо какой-то серьезный кризис внутри Соединенных Штатов, либо какое-то крупное военное поражение в войне с внешним противником. "Вот только при наличии этих двух условий Соединенные Штаты могут что-то радикально изменить в своей стратегии", - заключил он.

https://ria.ru/20211028/nerasprostranenie-1756690244.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, сша, алексей фененко