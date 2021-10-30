Российский эксперт рассказал о роли ядерного оружия в военной доктрине США
Фененко: США сами не хотят сокращать роль ядерного оружия в своей военной доктрине
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американцы не хотят сокращать роль ядерного оружия в своей военной доктрине, союзники не могут оказывать существенное давление на США в этом вопросе, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что союзники США в Европе и Тихоокеанском регионе оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может "придать смелости" РФ.
"Я бы не акцентировал внимание на факторе давления. Сведения об этом давлении исходят из самих Соединенных Штатов", - заявил Фененко РИА Новости.
Из союзников США такой позиции могут придерживаться Великобритания, так как британский ядерный арсенал включен в американскую систему ядерного планирования, и Британия может применять свое ядерное оружие только вместе с Соединенными Штатами, отметил эксперт. Это также страны Восточной Европы, которые настроены антироссийски и боятся, что американцы выведут ядерное оружие и войска из Германии, добавил собеседник агентства.
"Потому что в этом случае встанет вопрос, а не создать ли Германии собственную крупную армию. Есть такие настроения в Японии, что надо держаться за американский ядерный зонтик, но там есть раскол, потому что есть силы, которые утверждают, что надо усиливать собственную японскую армию. Что для России хуже, это тоже большой вопрос", - добавил Фененко, отметив, что там это имеет скорее антикитайскую, чем антироссийскую направленность.
По мнению эксперта, в целом едва ли кто-то из союзников мог бы оказать реальное давление на Соединенные Штаты. "Захотят - сократят, другое дело, что американцы не хотят сокращать роль ядерного оружия в своей военной доктрине. Они хотят просто показать, что сами хотели бы разоружения, но союзники против, и поэтому надо усиливать американское присутствие на их территории по просьбе самих же союзников", - заявил он.
Фененко также подчеркнул, что для изменений политики американцев в вопросах применения ядерного оружия нужен либо какой-то серьезный кризис внутри Соединенных Штатов, либо какое-то крупное военное поражение в войне с внешним противником. "Вот только при наличии этих двух условий Соединенные Штаты могут что-то радикально изменить в своей стратегии", - заключил он.