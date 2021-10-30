https://ria.ru/20211030/snyder-1756846510.html

Зак Снайдер раскрыл детали сиквела зомби-боевика "Армия мертвецов"

Зак Снайдер раскрыл детали сиквела зомби-боевика "Армия мертвецов" - РИА Новости, 30.10.2021

Зак Снайдер раскрыл детали сиквела зомби-боевика "Армия мертвецов"

Режиссер Зак Снайдер в интервью изданию Inverse раскрыл детали его предстоящего фильма — сиквела зомби-боевика "Армия мертвецов". РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T03:50

2021-10-30T03:50

2021-10-30T03:50

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Режиссер Зак Снайдер в интервью изданию Inverse раскрыл детали его предстоящего фильма — сиквела зомби-боевика "Армия мертвецов". Кинематографист рассказал, что вторая часть будет называться "Planet of the Dead" ("Планета мертвых"), а также намекнул на то, что один из ключевых персонажей — взломщик сейфов Людвиг Дитер (Мааттиас Швайгхефер) может быть и выживет. Дата выхода сиквела пока неизвестна.Премьера первой части "Армии мертвецов" состоялась на Netflix в мае этого года. В хорроре с элементами боевика действие разворачивается во время зомби-апокалипсиса. На фоне царящего в мире хаоса группа наемников планирует совершить дерзкое ограбление, похитив из хранилища казино в Лас-Вегасе 200 миллионов долларов.На операцию у них есть чуть больше суток, поскольку американское правительство собирается сбросить на армию кровожадных мертвецов ядерную бомбу.В эту пятницу на Netflix состоялась премьера фильма "Армия воров", который снял Маттиас Швайгхефер. Лента стала приквелом "Армии мертвецов". В центре сюжета оказывается тот самый Людвиг Дитер и рассказывается, как он стал взломщиком.

https://ria.ru/20210527/oshibka-1734304149.html

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новости культуры, кино и сериалы, лас-вегас, netflix